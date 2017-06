\REKOMENDASI SAHAM: IHSG Siap Cetak Rekor Baru, Perhatikan Saham-Saham Ini\

JAKARTA - Pasar global maupun domestik masih diwarnai sentimen positif. Indeks Dow Jones menguat sebesar 62,11 poin (0,29%) di hari Jumat pekan lalu.

Katalis penguatan Dow Jones antara lain, kecilnya penciptaan pekerjaan baru sebesar 138,000 unit (jauh dibawah konsensus sebesar 185,000 unit). Selain itu pertumbuhan gaji lebih kecil dibanding harapan awal, karena kenaikan perjamnya hanya tumbuh 2,5% per tahunnya, diiringi penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,3%.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi menguat. IHSG bergerak di rentang 5.722-5.792.

Minggu lalu IHSG menguat sebesar 0,44%, tetapi disertai Net Sell Asing sebesar Rp7,13 triliun selama sepekan. Sehingga net buy asing dari awal tahun mencapai Rp21,66 triliun (ytd) sedangkan IHSG menguat 8,42% (ytd).

Dengan berbagai sentimen tersebut, MNC Sekuritas merekomendasikan saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini, antaranya:

Saham PTPP Rp 3.120- Rp3.220. Pola Three Outside Up terbentuk atas PTPP mengindikasikan Bullish Continuation. BUY 3150

Saham ADHI Rp2.260-Rp2.360. Pola Bearish Harami terbentuk atas ADHI mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 2300

Saham UNTR Rp26.050-Rp27.450. Pola Bearish Harami terbentuk atas UNTR mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 26500

Saham SMGR Rp9.225-Rp9.525. Pola Bearish Reversal terbentuk atas SMGR mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 9300

Saham BBNI Rp6.275-Rp6.550. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas BBNI mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 6425

Saham ADRO Rp1.425-Rp1.510. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas ADRO mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 1460

Saham SRIL Rp314-Rp336. Pola Short Black Candle terbentuk atas SRIL mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 323

Saham ASII Rp8.800-Rp9.175. Pola Two White Soldiers terbentuk atas ASII mengindikasikan Bullish Continuation. BUY 9000

Saham HRUM Rp2.040-Rp2.140. Pola Three Inside Down terbentuk atas HRUM mengindikasikan Bearish Continuation. BOW 2080

Saham WSKT Rp2.315-Rp2.400. Pola Bearish Harami Cross terbentuk atas WSKT mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 2340

Sah WIKA Rp2.230-Rp2.310. Pola Evening Star terbentuk atas WIKA mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 2270

Saham GGRM Rp73.300-Rp76.625. Pola Three White Soldiers terbentuk atas GGRM mengindikasikan Bullish Continuation. BUY 74500.

Saham TLKM Rp4.330-Rp4.440. Pola Spinning Tops terbentuk atas TLKM mengindikasikan melambatnya aksi beli. BUY 4380.