\Cerita Awal Mula Dirut MNC Sekuritas Jadi 'Anak Bawang' di Capital Market \

JAKARTA – PT MNC Sekuritas telah menjadi sekuritas lokal terbesar ketiga di Indonesia. Prestasi tersebut tidak terlepas dari peran Susy Meilina atau yang akrab disapa Susy, sebagai pemimpinnya.

Susy menceritakan kariernya di perusahaan sekuritas dimulai dari sektor perbankan. Kesuksesan yang diraihnya sekarang ini merupakan proses perjuangan yang sangat panjang, bukan instan semata.

"Saya datang (melamar) ke dua bank asing besar, lalu diterima di salah satunya. Di bank tersebut saya ditempatkan di capital market, saya memulai karier dari bawah,” ceritanya saat menyambangi kantor Okezone.

Awal mulanya dia berkecimpung di perusahaan sekuritas adalah ketika diharuskan untuk mengundurkan diri dari bank, karena menikah dengan salah satu pegawai bank tersebut. "Dari situ, saya berkecimpung dari satu sekuritas satu ke sekuritas lain,” tuturnya.

Saat ini, Susy telah bergabung bersama MNC Sekuritas selama tujuh tahun. Pilihannya jatuh untuk bergabung bersama MNC Sekuritas karena melihat visi dan misi yang diusung oleh para stakeholder MNC Group, sehingga dirinya pun bersemangat untuk memajukan sekuritas lokal.

"Dulunya saya berkarier di sekuritas asing, tetapi saya melihat visi dari owner juga sangat luar biasa, sehingga saya putuskan untuk bergabung di MNC Group,” ujarnya.

Perjuangan Susy di MNC Sekuritas membuahkan hasil. Bersama dengan tim, Susy berhasil mengantar MNC Sekuritas masuk ranking tiga besar perusahaan sekuritas swasta lokal yang tercatat di Bursa Efek Indonesia based on value per Desember 2016.

Tak hanya itu, MNC Sekuritas juga mendapat rekor MURI sebagai sekuritas dengan cabang terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 90 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.