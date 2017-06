\BUSINESS HITS: Dapat Proyek dari PLN, Kabelindo Gandakan Kapasitas Produksi\

JAKARTA - PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) berencana menambah kapasitas produksi pabrik, setelah mendapatkan proyek dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Penambahan kapasitas produksi mulai direalisasikan tahun depan. Sembari itu, kami berupaya mengoptimalkan kapasitas terpasang pabrik yang sudah ada, rencananya akan ditambah kapasitas kabel aluminium dua kali lipat untuk keperluan PLN," kata Direktur PT Kabelindo Murni Tbk Petrus Nugroho di Jakarta.

Sejauh ini, pabrik milik KBLM berkapasitas 1.000 ton kabel tembaga per bulan dan 200 ton kabel aluminium per bulan. Adapun utilisasi pabrik sampai akhir 2016 sekira 70%, jika rencana peningkatan produksi tercapai, maka jumlah produksi kabel aluminium sebanyak 400 ton per bulan atau 4.800 ton per tahun.

