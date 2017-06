\Wall Street Dibuka Negatif, Tergelincir Turunnya Harga Minyak\

NEW YORK - Wall Street dibuka melemah pada awal perdagangan minggu ini. Hal ini dikarenakan turunnya harga minyak setelah negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Qatar atas dugaan dukungan terhadap kelompok Islam dan Iran.

Pemotongan hubungan tersebut membuat khawatir investor karena bisa menghambat kesepakatan global untuk mengurangi produksi minyak.

Serangan di London pada hari Sabtu adalah yang ketiga di Inggris dalam waktu kurang dari tiga bulan dan datang pada saat negara tersebut menuju pemilihan umum nasionalnya pada hari Kamis.

Jajak pendapat dalam seminggu terakhir telah menempatkan Konservatif Perdana Menteri Theresa May ke depan, meskipun dengan penyempitan yang lebih sempit mengenai oposisi Partai Buruh.

"Kami mencari sesi mixed to lower karena kekhawatiran politik internasional dan domestik membuat investor berada di garis samping," Peter Cardillo, kepala ekonom pasar First Standard Financial di New York, menulis dalam sebuah catatan.

Mengutip laman Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 20,89 poin atau 0,1% pada 21.185,4, S & P 500 (SPX) turun 3,84 poin atau 0,15% pada 2.435,23. The Nasdaq Composite (IXIC) turun 9,10 poin atau 0,14% pada 6.296,70.

Sepuluh dari 11 sektor S & P 500 utama lebih rendah, dengan indeks energi .SPNY 0,32 persen jatuh memimpin penurunan tersebut.

Sebelumnya, Wall Street ditutup pada tingkat rekor untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Jumat karena kenaikan saham teknologi dan industri lebih dari sekadar mengimbangi laporan pekerjaan suam-suam kuku.

Nonfarm payrolls meningkat sebesar 138.000 di bulan Mei, jauh di bawah 185.000 yang diperkirakan oleh para ekonom.

Namun, kenaikan moderat dapat meningkatkan kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi setelah pertumbuhan produk domestik bruto melambat pada kuartal pertama.

Meskipun data mengecewakan, pelaku pasar masih banyak mengantisipasi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan 13-14 Juni, dengan para pedagang mengharapkan peluang kenaikan kwartal 90,7 persen, menurut data Thomson Reuters.

"Di sisi makro, pesanan PMI dan pabrik cenderung menunjukkan pembacaan positif dengan indeks tren ketenagakerjaan bergerak ke 133,5 seiring tren pasar tenaga kerja yang solid," kata Cardillo.

Saham Apple (AAPL.O) turun 0,70% menjadi USD154,38 setelah broker menurunkan rating sahamnya. Ada juga kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah yang tidak biasa untuk mengenalkan produk baru pada konferensi pengembang lima hari tahunannya, yang dimulai pada hari Senin.

Herbalife (HLF.N) turun 4,4% pada USD70,72 setelah produsen suplemen gizi menurunkan prospek penjualan untuk kuartal saat ini.

TG Therapeutics (TGTX.O) melonjak 7,9% menjadi USD15,00 setelah data produsen obat dari uji coba obat kanker eksperimental menghasilkan hasil positif.

Indeks S & P 500 menunjukkan 28 level tertinggi baru 52 minggu dan 11 posisi terendah baru, sementara Nasdaq mencatat 82 level tertinggi baru dan 70 posisi terendah baru.