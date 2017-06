\Awal Perdagangan, Rupiah Melemah Tipis ke Level Rp13.287/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak flat, cenderung melemah tipis ke level Rp13.280-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Selasa (6/6/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia, melemah 9 poin atau 0,06% menjadi Rp13.287 per USD.

Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.279-Rp13.290 per USD.

Sementara data Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 2 poin atau 0,02% ke Rp13.285 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.278 per USD hingga Rp13.286 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (Selasa pagi WIB), di tengah sejumlah data ekonomi.

Aktivitas ekonomi AS di sektor nonmanufaktur tumbuh pada Mei untuk bulan ke-89 berturut-turut, lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) mengatakan, Senin (5/6/2017).

Indeks nonmanufaktur ISM tercatat 56,9% pada Mei, yang 0,6% lebih rendah dari angka April sebesar 57,5%.