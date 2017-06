\Obligasi Global Mediacom, Analis: Kupon hingga 12%, Menarik untuk Investor\

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai sebesar Rp1,5 triliun. Adapun target dana yang dihimpun sebesar Rp1,1 triliun.



Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pendanaan dan juga modal kerja. Rencananya, penawaran obligasi akan dilakukan dalam dua tahap.



Menurut Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, obligasi yang ditawarkan akan menarik bagi investor. Hal tersebut karena kupon yang ditawarkan juga menarik para investor.



"It should be interesting to investor ya, dengan kupon yang ditawarkan untuk para investor," katanya saat dihubungi Okezone, Selasa (6/6/2017).



Reza menambahkan, obligasi yang diterbitkan perseroan saat ini untuk pelunasan bonds. Sebelumnya perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun.



"Jadi akan digunakan untuk refinancing utang, kalau dari bond sebelumnya kan bisa raih peringkat A+ dengan kupon 10,5%, sehingga saat itu memang diminati para investor," ujarnya.



Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I/2017 senilai Rp850 miliar. Obligasi ditawarkan dalam tiga tenor yaitu 5, 6, dan 7 tahun. Untuk tenor 5 tahun, kupon obligasi berada pada rentang 10,75%-11,50%, untuk 6 tahun kisaran 11,00%-11,75%, dan untuk 7 tahun 11,25%-12,00%.



Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I/2017 senilai Rp250 miliar. Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui tiga tenor, yakni 5, 6, dan 7 tahun. Cicilan imbalan Sukuk ijarah masing-masing pada rentang 10,75%-11,50% untuk tenor 5 tahun, kisaran 11,00%-11,75% untuk 6 tahun, dan 11,25%-12,00% untuk 7 tahun.

(kmj)