\2018, BI Optimistis Nilai Tukar Rupiah Akan Menguat\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada 2018 akan lebih menguat dari perkiraan 2017. BI proyeksikan rupiah pada 2018 di kisaran Rp13.400-Rp13.700 lebih optimis dibandingkan proyeksi 2017 di kisaran Rp13.500-Rp13.800 per dolar AS.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Ruang Sidang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Agus mengungkapkan, proyeksi pada 2018 lebih optimis karena melihat situasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun ini yang masih stabil. “Pergerakan rupiah relatif stabil dengan sedikit apresiasi terhadap dolar AS sebesar 1,27% year to date,” ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Menurutnya, setelah perolehan investment grade atau layak investasi dari Standart and Poor's, semakin banyak modal asing yang masuk ke Indonesia serta prospek perekonomian nasional yang semakin membaik. Namun, BI mengakui, perekonomian global yang tak menentu masih harus diwaspadai.

“Masih ada risiko yang perlu diwaspadai. Dari kenaikan FFR (Fed Fund Rate), kebijakan fiskal, balance sheet bank sentral AS, serta perkembangan geo politik,” tukasnya.

(kmj)