\Wall Street Melemah, Investor Waspadai Pertemuan Bank Sentral Eropa\

NEW YORK - Wall Street dibuka melemah pada hari perdagangan Selasa karena investor menghindari aset berisiko menjelang pertemuan Bank Sentral Eropa.

Investor mewaspadai terhadap pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana para pembuat kebijakan diharapkan untuk mengambil pandangan ekonomi yang lebih jinak.

"Indeks berada dalam pola bertahan, dengan bias penurunan yang menanti peristiwa penting hari Kamis, yaitu kesaksian Comey, pemilihan ECB dan GB," Peter Cardillo, kepala ekonom pasar First Standard Financial di New York.

"Di sisi lain, investor luar negeri bergegas ke emas karena situasi politik di Inggris Raya dan A.S. meningkatkan tingkat 'Faktor Ketakutan'," tambahnya.

Menjadi tempat investasi yang aman, emas menyentuh tertinggi dalam waktu sekitar tujuh minggu. Spot emas XAU naik 0,96% pada USD1.291,79 per ounce.

Dow Jones Industrial Average turun 46,07 poin atau 0,22% pada 21.137,97 dan S & P 500 turun 5,96 poin atau 0,24% pada 2.430,14. Nasdaq Composite turun 12,43 poin atau 0,2% pada 6.223,25.

Sembilan dari 11 sektor S & P 500 utama lebih rendah. Di mana sektor keuangan memimpin kejatuhan hingga 0,61%.

Harga minyak turun lebih rendah di bawah usd50 per barel karena kekhawatiran bahwa perpecahan diplomatik antara Qatar dan beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, dapat merongrong upaya OPEC untuk memperketat pasar.

Wall Street tergelincir pada hari Senin karena penurunan Apple (AAPL.O) sebagian mengimbangi kenaikan saham energi dan keuangan, beberapa sektor dengan kinerja terburuk sepanjang tahun ini.

Namun, saham terus melayang-layang di sekitar tingkat rekor, dibantu oleh musim laporan pendapatan perusahaan kuartal pertama yang kuat.