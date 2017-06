\Buntuti Wall Street, Pasar Saham Asia Dibuka Terkoreksi \

HONG KONG - Pasar saham Asia dibuka tergelincir karena investor mulai kabur dari aset berisiko, lantaran adanya gejolak geopolitik dan ekonomi utama pada akhir pekan ini.

Adanya pemilu perdana di Inggris, setelah mereka keluar dari Uni Eropa, dan pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa, di mana para pembuat kebijakan dapat mengambil sikap yang defensif, membuat para investor enggan untuk mengambil posisi besar pada aset berisiko.

Indeks MSCI di Asia Pasifik, di luar Jepang, turun tipis 0,2%, mundur lebih jauh dari posisi tertinggi dua tahunannya. Sementara pasar saham Asia lainnya, seperti Australia dan Jepang. ditutup ikut terkoreksi.

Perdana Menteri Inggris Theresa May, diperkirakan mampu meningkatkan mayoritas parlemennya dalam Pemilu perdana tersebut. Namun, survei lain menyatakan dia akan berjuang keras melawan Partai Buruh oposisi.

Imbal hasil US Treasury 10 tahun AS turun ke posisi terendah tujuh bulanan di level 2.129%, terendah sejak 10 November, sebelum menetap di level 2,15%. Di pasar mata uang, pelemahan dolar AS terhadap beberapa mata uang lainnya, semakin menghambat greenback di tengah iklim ketidakpastian politik yang meningkat.

Emas tetap menjadi favorit investor yang kuat, dengan logam mulia yang menguat di USD1,294 per ounce. Emas telah meningkat hampir 7% dalam satu bulan terakhir.