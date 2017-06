\Ikuti Dolar AS, Rupiah Dibuka Melemah Tipis \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini dibuka melemah. Investor nampaknya lebih memilih mengalihkan dana mereka pada aset safe haven seperti emas, di tengah gejolak geopolitik yang sedang terjadi.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 6 poin atau 0,05% menjadi Rp13.303 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.303-Rp13.321 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 3 poin atau 0,02% menjadi Rp13.300 per USD. Rupiah pada perdagangan pagi ini berada dalam rentang Rp13.295 per USD hingga Rp13.313 per USD.

Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena ketidakpastian politik di negara tersebut terus membebani pasar. Pasalnya, jumlah lowongan pekerjaan meningkat menjadi enam juta pada hari kerja terakhir April, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Selasa.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,18% menjadi 96,622 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1269 dari USD1,1252 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2885 dari USD1,2908 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7508 dari USD0,7489.