\ Kalah Lawan Dolar AS, Rupiah ke Level Rp13.313/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini dibuka melemah. Rupiah harus rela kembali ke level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Kamis (8/7/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 10 poin atau 0,08% menjadi Rp13.313 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.307-Rp13.325 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 9 poin atau 0,07% menjadi Rp13.310 per USD. Rupiah pada perdagangan pagi ini berada dalam rentang Rp13.301 per USD hingga Rp13.324 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS berbalik meningkat (rebound) terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena para pedagang mengamati kesaksian mantan Direktur FBI James Comey yang banyak diantisipasi.

Comey dijadwalkan untuk bersaksi pada Kamis waktu setempat dalam dengar pendapat terbuka di Capitol Hill, pertama kalinya sejak dia secara tak terduga dipecat oleh Presiden AS Donald Trump pada awal Mei.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,10% menjadi 96,736 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1257 dari USD1,1269 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2951 dari USD1,2885 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7545 dari USD0,7508.