\Tips Jitu Berinvestasi di Saham\

SAAT ini berinvestasi menjadi hal yang paling diminati banyak orang. Dengan berinvestasi, anda bisa mengelola uang yang dimiliki agar semakin berkembang dan bahkan dapat menjadi bekal di masa depan. Banyak jenis investasi yang bisa dilakukan mulai dari investasi emas, tanah, bangunan, saham, dan masih banyak lainnya.

Pada kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai investasi saham. Jenis investasi ini mungkin masih belum dimengerti banyak orang. Berinvestasi saham memang dapat memberikan banyak keuntungan. Namun tentunya anda perlu mengetahui ilmu dan teknik berinvestasi saham yang baik. Terutama bagi yang masih pemula, tentu hal ini akan menyulitkan apalagi terdapat kurang lebih 400 perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga sebagai investor saham, anda perlu mengetahui beberapa hal. Nah berikut ini tips bagi yang ingin menjalankan investasi saham.

1. Hilangkan mindset “main saham”

Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ketika berinvestasi saham adalah pada mindset mereka mengenai “main saham”. Dengan pola pikir seperti ini tentunya akan membuat pikiran bawah sadar menjadikan investasi tersebut hanya main-main saja dan tidak serius. Pola pikir seperti inilah yang membuat potensi kerugian akan menjadi membesar.

Untuk itu anda perlu memperlakukan saham dengan mindset bisnis serta melakukan investasi pada bisnis saham. Pola pikir seperti ini akan menjadi modal awal terbaik bagi anda untuk menjalankan investasi.

2. Pilih perusahaan yang anda kenal

Untuk memulai investasi saham, sebaiknya anda memilih perusahaan yang dikenal. Yang dimaksudkan di sini adalah anda memahami dengan baik bidang usaha yang dijalankan perusahaan tersebut. Jangan membeli saham di perusahaan yang bidang usaha atau lokasi pabriknya tidak diketahui dengan jelas. Hal tersebut malah membuat potensi kerugian anda membesar.

3. Dividen

Cobalah perhatikan kondisi dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang berfundamental sehat tentunya akan memberikan divinden atau keuntungan setiap tahunnya. Pada dasarnya, anda dapat mengukur besarnya dari dividen melalui dividen yield, yaitu merupakan nilai divinden per saham yang dibagi harga sahamnya.

4. Profesional dan transparan

Banyak perusahaan di dalam bursa saham yang bisa dipilih untuk menanamkan investasi anda. Pilihlah perusahaan yang memiliki manajemen yang dikelola secara profesional, transparan dan memiliki tingkat integritas yang tinggi.

5. Laba selalu meningkat

Bila sebuah perusahaan membukukan penjualan yang meningkat setiap waktunya, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berjalan baik. Anda bisa melihat nya dari laporan keuangan yang dipublish setiap kurtalan atau 3 bulan sekali. Namun meskipun begitu anda tetap perlu memperhatikan dengan baik laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah keuntungan yang didapat berasal dari hasil operasional atau dari penjualan aset. Terkadang perusahaan yang memperoleh laba yang tidak berasal dari operasional cenderung kurang berjalan dengan baik.

6. Rasio utang dan nilai buku

Rasio utang atau yang dikenal dengan Pirce to Earning Rationya (PER) merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana keuntungan di dalam sebuah perusahaan atau emiten saham terhadap harga saham. Anda bisa membandingkan PER perusahaan yang diminati dengan PER perusahaan lain yang sejenis.

Untuk nilai buku atau Price to Book Value (PBV), jika nilainya semakin rendah maka dapat dikatakan bila saham tersebut masuk ke dalam kategori undervalued. Jenis saham seperti ini sangat baik untuk dijadikan investasi jangka panjang.

7. Return on Asset (RoA) dan Debt to Equity (DER)

Untuk RoA biasanya digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan perusahaan tersebut untuk mencetak laba bersih dengan nilai aset yang ada. Semakin besar nilai dari RoA maka perusahaan dapat dikatakan semakin handal dalam mencetak laba.

Untuk masalah DER, pilihlah perusahaan yang nilai DER nya rendah. Beberapa investor biasanya menghindari perusahaan yang memiliki nilai rasio utang besar, hal ini karena perusahaan tersebut akan sulit untuk mencetak keuntungan yang diharapkan. Bilai nilai DER nya tinggi, tentunya hasil operasional perusahaan harus dibagi dengan biaya bunga hutang.

Pelajari Dengan Baik Sebelum Melakukan Investasi Saham

Sebelum melakukan investasi saham, akan lebih baik bila anda mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan saham. Meskipun terlihat mudah, namun investasi saham membutuhkan pengetahuan dan teknik yang tepat agar anda bisa mendapatkan keuntungan yang seperti diharapkan.