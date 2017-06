\Tak Hanya Konvensional, TV Berbayar Global Mediacom Juga Kuasai Pasar\

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana untuk menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total penerbitan mencapai Rp1,5 triliun. Pada tahap pertama, obligasi yang diterbitkan sebesar Rp850 miliar dengan sukuk Rp250 miliar.

PT Danareksa Sekuritas memaparkan, saat ini MNCN mendominasi peringkat 20 teratas program TV, dengan dua dari programnya menempati posisi puncak. Selain TV konvensional, Global Mediacom juga memiliki TV berbayar yang cukup merajai.

"MNC Sky Vision masih merupakan market leader di industri TV berlangganan di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 64%" kata dia dalam laporannya.

Menurut Danareksa, MNC Sky Vision memiliki beberapa inisiasi dalam rangka meningkatkan jumlah pelanggan, mengurangi churn, dan meningkatkan Average Revenue per User (ARPU). Untuk mengurangi churn, MSV merestrukturisasi system insentif penjualan, respons yang lebih cepat, layanan pelanggan yang lebih baik, dan program member get member.

"Sementara itu, untuk meningkatkan ARPU, perusahaan merilis layanan over the Top (OTT) Indovision Anywhere di mana pelanggan dapat menonton TV melalui gadget atau tablet mereka di mana pun dan kapan pun dan paket Channel Upselling," tulis Danareksa.

MNC Sky Vision memiliki beberapa keunggulan kompetitif dibandingkan dengan Perusahaan lain. Saat ini, MSV memiliki 138 saluran dengan 36 saluran eksklusif, termasuk 22 saluran milik MNC. Selain itu, MSV adalah satu-satunya operator yang memiliki teknologi S-band. Lebih lanjut, untuk memuaskan pelanggannya, MSV memiliki 115 kantor cabang di seluruh Indonesia.

"Masing-masing cabang menyediakan pelayanan seperti penjualan, customer care, instalasi, servis, administrasi dan pergudangan, dan pembayaran langganan. Sebagai tambahan, seluruh staf teknisi tersedia 24 jam sehari untuk mendukung pelanggan," jelas Danareksa.

Sekadar informasi, obligasi tersebut akan dibagi dalam tiga seri. Seri pertama memiliki tenor lima tahun dengan kupon 10,75%-11,5%, kedua memiliki tenor enam tahun dengan kupon 11%-11,75%, dan ketiga memiliki tenor tujuh tahun dengan kupon 11,25%-12%.

Sementara untuk sukuk ijarah, tahap pertama akan diterbitkan sebesar Rp250 miliar. Obligasi tersebut juga dibagi dalam tiga seri, pertama dengan imbalan 10,75%-11,5% dengan tenor lima tahun, lalu 11%-11,75% untuk tenor enam tahun, dan 11,25%-12% untuk tenor tujuh tahun.

Bagi Anda yang berminta untuk mengoleksi obligasi dan sukuk BMTR dapat mengunduh form pemesanan di sini.