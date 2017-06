\Wall Street Dibuka Menguat, Pemilu Inggris Tak Pengaruhi Pasar\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat. Pemilihan umum yang terjadi di Inggris tak mempengaruhi pergerakan pasar saham hari ini.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (9/6/2017), pemimpin dari partai konservatif yakni Perdana Menteri Theresa May mengalami penurunan dukungan dalam exit poll sementara.

Padahal dalam beberapa minggu ke depan, perundingan Brexit akan segera dilakukan. May mengatakan, akan membentuk sebuah pemerintahan baru dengan bantuan dari partai Irlandia Utara.

Bursa saham di Eropa sempat bergerak volatile setelah hasil pemilihan keluar. Beberapa indeks mengalami penguatan. Meski demikian, para analis mengungkapkan bahwa dampak dari pemilihan ini akan terbatas pada pasar saham.

"Pemilihan di Inggris adalah acara di Inggris, tidak akan ada dampak ekonomi secara langsung kepada ekonomi AS," ungkap kepala ekonom A. TS Steve Blitz di New York.

Pada pukul 9:34 a.m. ET, Dow Jones Industrial Average JJI naik 43,82 poin atau 0,21% ke 21,226.35, indeks S&P 500 SPX naik 4,59 poin atau 0,18 % ke 2.438,38 dan indeks The Nasdaq Composite IXIC naik 8,72 poin atau 0,14% pada 6.330,48.