\Sektor Teknologi Anjlok, Indeks Nasdaq Turun 1,8%\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi, dengan kejatuhan tajam saham- saham teknologi raksasa, sehingga menyeret indeks Nasdaq ditutup turun 1,8%.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 89,44 poin, atau 0,42%, menjadi 21.271,97, indeks S&P 500 turun 2,02 poin, atau 0,08% menjadi 2.431,77, dan indeks Nasdaq turun 113,85 poin, atau 1,8%, berakhir pada 6.207,92.



Sektor teknologi memimpin kejatuhan pasar dengan turun 2,7%, sehingga menyeret indeks Nasdaq turun paling tajam.



Tercatat saham Apple Inc (AAPL. O) turun 3,9% yang menjadi penurunan persentase harian terbesar sejak April 2016, akibat rencana peluncuran iPhone akhir tahun ini yang memiliki kecepatan download lebih lambat daripada beberapa kompetitor smartphone lainnya.



Sedangkan saham Facebook Inc (FB. O) turun 3,3%, penurunan terbesar sejak November 2016, dan saham Alphabet (GOOGL.O) berakhir turun 3,4%, yang merupakan penurunan terburuk sejak Juni 2016. Sedangkan Microsoft Corp (MSFT. O) jatuh 2,3%.



Investor juga mencermati peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi minggu ini di Amerika Serikat dan Eropa.



Saham AS sudah menguat mulai hari Jumat setelah hasil pemilu Inggris, di mana Perdana Menteri Inggris Theresa May memilih jalan konservatif dengan menyerukan pemilihan umum yang dipercepat tujuh pekan lalu, sehingga Partainya kehilangan mayoritas Parlemen.

(ulf)