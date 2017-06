\Undervalue, Carl Icahn Jual Saham Freeport\

NEW YORK - Tokoh populer di Wall Street sekaligus pendiri Icahn Enterprises, Carl Icahn, memangkas 0,87% sahamnya di Freeport-McMoRan Inc (FCX. N).

Hingga akhir November, Icahn memiliki 7,2% saham di perusahaan tambang raksasa tersebut. Posisi ini sekaligus menjadikan Icahn menjadi pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir.



Kini, dirinya memutuskan untuk memangkas 0,87% saham menjadi 6,33% pada 6 Juni 2017 lalu. Pengajuan peraturan telah dilakukan pada hari Jumat waktu setempat.



Icahn memegang 91,6 juta saham Freeport hingga 6 Juni. Berdasarkan harga saham penutupan Freeport USD12,36 di New York, maka miliarder tersebut memiliki sekitar USD1,13 miliar kekayaan di Freeport.



Sebelumnya, Icahn juga telah memangkas sekitar 104 juta saham menjadi 7,2% dari 8,8%.



Investor miliarder yang juga pemiliki saham terbesar di perusahaan yang berbasis di Phoenix, Arizona, mengatakan bahwa saham Freeport undervalue.



Pasalnya, tahun lalu, Freeport berjanji untuk memotong setengah hutangnya. Saat ini, ketika mendekati jatuh tempo, namun hutang Freeport-McMoRan Inc masih tercatat kurang lebih USD 11 miliar.



Beban hutang Freeport-McMoRan Inc membengkak menjadi USD 20,1 miliar pada penghujung tahun 2015, untuk akuisisi dua kilang minyak dan gas alam raksasa. Guna mengurangi hutang tersebut, Freeport menjual aset senilai lebih dari USD6 miliar pada tahun 2016.

(ulf)