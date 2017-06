\ Dolar AS Kehabisan Tenaga, Rupiah Bertahan di Rp13.293/USD \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak bergerak. Rupiah pun masih berhasil bertahan di bawah level Rp13.300 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 2 poin atau 0,02% menjadi Rp13.293 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada di kisaran Rp13.291-Rp13.293 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah pagi ini melemah 3 poin atau 0,02% menjadi Rp13.291 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.280 per USD hingga Rp13.302 per USD.

Pergerakan Rupiah, tidak terlepas dari poundsterling yang kembali menguat, setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan akan menyatukan kembali Partai Konservatifnya, setelah pemilihan umum yang berpotensi mengganggu perundingan Brexit.

Poundsterling diperdagangkan pada USD1,2743 per GBP, sedikit menguat pada hari ini, setelah turun 1,7% pada akhir pekan lalu dan menjadi penurunan terbesar harian, dalam kurun waktu delapan bulan terakhir.

Penurunan pound pada akhir pekan lalu telah membantu memperkuat dolar AS terhadap mata uang utama lainnya. Indeks dolar AS telah meningkat hingga 97.500 pada akhir pekan lalu, dan menjadi tingkat terkuatnya sejak 30 Mei.