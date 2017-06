\Melemah Tipis, Rupiah Balik Lagi ke Level Rp13.308/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke level Rp13.308 per USD. Sepanjang perdagangan, Rupiah tak mampu lepas dari cengkraman dolar AS.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 17 poin atau 0,12% menjadi Rp13.308 per USD. Adapun pergerakan Rupiah sore ini berada di kisaran Rp13.286 per USD-Rp13.317 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 25 poin atau 0,19% menjadi Rp13.313 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.270 per USD hingga Rp13.317 per USD.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak bergerak. Rupiah pun masih berhasil bertahan di bawah level Rp13.300 per USD.