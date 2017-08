\Tak Kuasa Tahan Keperkasaan Dolar AS, Rupiah Dibuka Melemah ke Rp13.331/USD \

JAKARTA - Kurs dolar AS diperdagangkan lebih kuat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya, karena para investor puas dengan sejumlah data ekonomi Amerika. Akibatnya, Rupiah pun harus kembali melemah pagi ini.

Saat ini, para investor mencoba mencari petunjuk kapan The Federal Reserve AS akan memulai pengurangan neracanya dan apakah The Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada tahun ini. Spekulasi ini, telah membuat dolar AS menguat serta menekan pergerakan Rupiah.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 7 poin atau 0,05% ke Rp13.331 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak dalam kisaran harga Rp13.324-Rp13.334 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 6 poin atau 0,05% menjadi Rp13.329 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah pagi ini berada dalam rentang Rp13.314 per USD hingga Rp13.341 per USD.

Laporan dari Badan Ketenagakerjaan Nasional (ADP) mencatat bahwa data pekerjaan sektor swasta AS tercatat meningkat 178.000 pekerjaan dari Juni ke Juli, jauh di bawah konsensus pasar 185.000 pekerjaan.

Laporan ADP sering dilihat sebagai pratinjau untuk data penggajian (payroll) non pertanian AS yang saat ini sedang diawasi ketat oleh The Fed. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama, turun 0,32% menjadi 92,746 pada akhir perdagangan.