\Ekonomi Indonesia Sedang Tumbuh, Jokowi: Harus Dimanfaatkan Sebaik-baiknya!\

BALI - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, saat ini momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi yang sangat baik bila dibandingkan negara-negara yang lain.

"Momentum seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Juga momentum kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Survei yang dilakukan Gallup World Poll dan OECD, menempatkan Indonesia di peringkat pertama di antara negara-negara lain, di atas Swiss, India, Luksemburg, dan lainnya,” terangnya di Kuta, Badung, Jumat (4/8/2017).

Jokowi menekankan, momentum ini harus dapat dimanfaatkan, jangan sampai dalam negeri sendiri ada pesimistis, sedangkan negara lain melihatnya sebagai peluang.

Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data. Data tersebut dikeluarkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam publikasinya berjudul ‘Government at a Glance 2017’.

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah.

Hal tersebut pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat Indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.

“Untuk itu saya mengingatkan jangan sampai kita terjebak pada pesimisme yang kita buat sendiri, hati-hati, harusnya yang kita bangun adalah optimisme publik, optimisme masyarakat,” tegasnya.

Jokowi juga menyatakan, pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan akan terus dilakukan. Hal itu untuk kesejahteraan dan daya saing dalam rangka persaingan global yang mau tidak mau harus dihadapi. Perubahan-perubahan dunia saat ini betul-betul nyata.

“Perlu saya mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa 5-10 tahun berikutnya yang akan datang, sekarang sudah muncul generasi Y, yang akan memengaruhi pasar, akan memengaruhi landscape politik, landscape ekonomi kita. Untuk itu kita harus siap menghadapi transisi-transisi ini,” pungkasnya.