\Bijak Mengatur Keuangan dengan 3R, Tengok Yuk!\

JIKA Anda tak punya perencaaan keuangan yang baik, sulit rasanya memang untuk bisa menahan godaan dalam membelanjakan uang. Terlebih jika habis gajian dan posisi Anda masih belum punya tanggungan keluarga. Kesulitan membedakan kebutuhan dan keinginan membuat semakin banyaknya daftar kebutuhan hidup dan keinginan yang ingin dipenuhi. Akibatnya, berapa pun uang yang didapat jika kebutuhan hidup terus bertambah dan keinginan membeli barang baru tak bisa dikendalikan, ujungnya, pasti akan mengalami defisit dan kekurangan.

Bijak dalam menggunakan uang merupakan pilar dasar dari pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu jalan agar uang yang dimiliki tidak cepat habis. Selain itu, Anda juga dapat menabung atau berinvestasi. Bagi yang belum terbiasa, sekilas mungkin akan sulit. Tapi, jika tak segera belajar mengerem kebutuhan, bisa jadi hal tersebut adalah awal dari defisit finansial Anda.

Sebagai bahan inspirasi, kami bagikan pula lima tips yang bisa Anda coba lakukan agar bijak menggunakan uang berikut ini.

1. Fokus untuk memenuhi Kebutuhan yang Primer Saja

Cara menggunakan uang dengan bijak bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu. Secara gamblang, Anda bisa memulainya dengan memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan terlebih dahulu, baru kemudian alokasikan untuk kebutuhan yang lain, seperti transportasi, komunikasi dan sebagainya selama sebulan.

Beberapa kebutuhan pokok yang bisa dikendalikan, misalnya kebutuhan papan. Bagi Anda masih ngontrak dan belum memiliki rumah sendiri, Anda bisa memilih kontrakan yang sesuai dengan anggaran keuangan yang dimiliki. Jangan lupa sisihkan uang walau sedikit untuk tabungan atau investasi agar aset Anda juga bisa berkembang.

2. Cobalah Membandingkan Harga Sebelum Berbelanja

Jeli dalam membandingkan harga antara satu tempat dan tempat lainnya, termasuk juga sikap bijak. Hindari membeli produk berdasarkan merek semata. Sebab sejatinya beberapa produk-produk kelas menengah ataupun bawah punya kualitas sama. Tanyakan pada diri Anda, “Apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini?”, sebelum keluar uang terlalu banyak.

Hal ini yang akan membantu Anda membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan yang berujung pada efisiensi pengeluaran bulanan.

3. Pintar dan Rajin Mencari Diskon

Setiap supermarket punya program diskon besar-besaran. Sesudah Anda mencatat list belanja, lihatlah apakah supermarket membuka diskon, seperti promo buy one get one atau penawaran khusus. Jika salah satu dari list belanjaan Anda ada yang diskon, belilah. Tapi ingat, beli sesuai list dan kebutuhan saja. Jangan tergoda akan diskon tersebut.

Bagi Anda pengguna beberapa kartu kredit, bisa menyesuaikan promo dari setiap kartu kredit yang dimiliki.

4. Mulailah Berpikir Tentang Investasi, Deposito adalah Salah Satunya

Ketimbang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas, investasi atau deposito bisa jadi alternatif mengelola keuangan. Kenapa tidak? Dengan investasi sisa uang Anda, bisa jadi cara untuk mencukupi kebutuhan pada masa yang akan datang. Kalau pun Anda memilih deposito, juga tidak masalah. Sebab uang yang dimiliki semakin besar nantinya. Meskipun dengan deposito berarti simpanan uang tak bisa disentuh sewaktu-waktu, tapi dengan pemikiran untuk kepentingan pada masa yang akan datang, tentu ini adalah keputusan yang baik.

Jangan berpikir kaya dulu baru berinvestasi. Namun, berpikirlah terbalik dengan berprinsip investasi dulu dan Anda akan menjadi kaya di kemudian hari.

5. Reuse, Reduce, Recycle

Konsep berhemat dengan sistem 3 R adalah salah satu cara mengatur keuangan yang bijak. Konsep ini bukan berarti menimbun barang rongsokan. Maksudnya, cobalah menggunakan jenis yang masih bisa terpakai dalam waktu yang lama tanpa perlu membeli lagi. Sebagai contoh, sepatu Anda masih pantas untuk pergi ke kondangan, jangan terburu beli. Atau bila masih ada baju lama yang belum terlalu usang dan bisa dikombinasikan dengan cara padu padan. Dengan begitu, keharusan dalam membeli barang baru bisa dikesampingkan.