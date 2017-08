\Jelang Pilpres 2019, Orang Kaya Cenderung Tahan Konsumsi\

JAKARTA - Pusat perbelanjaan di Jakarta mulai ditinggalkan pembeli. Ruko-ruko yang dulu padat pengunjung kini berubah menjadi kios hantu.

Penjualan ritel pun menurun tajam bahkan di saat lebaran sekalipun. Hal itu ternyata mengundang anggapan jika daya beli masyarakat sedang lesu.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, turunnya daya beli disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yakni karena rendahnya inflasi.

Pasalnya, jika dibandingkan dengan Juni 2016, inflasi tahun ini memang relatif lebih rendah. Di mana pada Juli 2016 inflasi ada di angka 0,34% maka inflasi pada Juli 2017 ada di angka 0,26%.

"Pelemahan daya beli bisa ditelusuri dari rendahnya inflasi. Rendahnya inflasi inti menunjukkan permintaan secara agregat memang menurun," ujar Bhima saat dihubungi Okezone, Sabtu (5/8/2017).

Sementara itu, jika ditelusuri lebih dalam, penurunan daya beli paling besar ada di kelompok menengah ke bawah. Hal ini tercermin dari pengeluaran kelompok tersebut yang hanya tumbuh 1,89% di Maret 2017," imbuhnya.

Selain itu, turunnya daya beli juga disebabkan karena ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menahan konsumsinya. Khususnya adalah kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi.

Ini terlihat dari naiknya angka DPK simpanan pada semester I-2017 ini. Diduga hal ini karena faktor antisipasi kondisi perekonomian dan risiko politik pemilihan presiden 2019 dari para kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Turunnya daya beli juga disebabkan 20% kelompok pengeluaran tertinggi masih menahan konsumsinya. Banyak faktornya mulai dari antisipasi kondisi perekonomian dan risiko politik menjelang Pilpres 2019. Ini terlihat dari naiknya DPK simpanan di semester I kemarin. Bahasa sederhananya orang kaya berjaga-jaga dari kondisi terburuk," jelasnya