\BREAKING NEWS: Pertumbuhan Ekonomi 5,01% di Kuartal II-2017\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2017 tumbuh sebesar 5,01% year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II-2016 yang sebesar 5,18% namun lebih tinggi dari kuartal II-2015 yang sebesar 4,67%%.

Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2017 sebesar 5,18%. Sedangkan secara kumulatif semester I-2017 tumbuh 5,04 persen (yoy).

"Pertumbuhan ekonomi kita di triwulan II-2017 tumbuh 5,01%. Saya rasa ini cukup bagus tapi masih harus diperhatikan," ungkapnya di Gedung BPS, Jumat (7/8/2017).

Selain itu, BPS mencatat harga komoditas migas dan non migas dipasar internasional pada triwulan II-2017 secara umum mengalami penurunan secara kuartalan (quartal to quartal/q to q) sedangkan secara tahunan (year on year/yoy) meningkat. Selain itu, kondisi perekonomian global pada triwulan II-2017 terus menunjukkan adanya peningkatan.

"Ini karena kondisi di triwulan II-2017 terjadi inflasi sebesar 1,17% (q to q). Namun dibandingkan dengan posisi Juni 2016, terjadi inflasi sebesar 4,37% (yoy)," tukasnya.