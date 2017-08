\Duh, Rupiah Tertekan Kekhawatiran Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah dibuka melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah dibuka pada level Rp13.319 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah poin atau 0,02% ke Rp13.319 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak dalam kisaran harga Rp13.317-Rp13.322 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah menguat di perdagangan Jumat, terdorong oleh sentimen global yang mendukung pelemahan dolar. Hari ini, kembalinya penguatan dollar akibat baiknya data tenaga kerja AS, bisa memicu pelemahan.

"Fokus juga tertuju pada rilis data pertumbuhan PDB kuartal II-2017 yang diperkirakan naik tipis ke 5,07% YoY dari 5,01% YoY," ujar Rangga dalam risetnya, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Dirinya mengatakan, BI yang mulai menunjukkan tendensi dovish bisa membantu penguatan rupiah melalui penguatan SUN. Ruang penguatan rupiah masih tersedia.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 2 poin atau 0,02% menjadi Rp13.318 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah pagi ini berada dalam rentang Rp13.313 per USD hingga Rp13.326 per USD.