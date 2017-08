\Keren! Laba Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Menanjak 19%\

JAKARTA – Positifnya pertumbuhan penjualan industri otomotif di paruh pertama tahun 2017, memberikan berkah bagi PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) sebagai emiten penjualan automotif yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp114 miliar, naik 19% dibandingkan periode yang sama pada 2016.

Sedangkan pendapatan bersih terkerek naik 4% menjadi Rp3,5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Utama Bintraco Dharma, Sebastianus Harno Budi, dalam siaran persnya di Jakarta mengatakan, pertumbuhan kinerja dan aset di semester satu berkat sinergi dan dukungan dari investor, bank, dan mitra kerja perseroan serta seluruh stakeholders.

Dia mengungkapkan, laba bersih tersebut setara dengan Rp78 per saham yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham. Rata- rata tertimbang lembar saham ini lebih besar 43% dibandingkan pada posisi 30 Juni 2016, yang mengakibatkan penurunan nilai laba per saham. Pada penutupan perdagangan 31 Juli 2017, saham CARS diperdagangkan seharga Rp1.510 yang mengimplikasikan PER sebesar 10 kali.

Meskipun terdapat libur lebaran di semester pertama yang mengakibatkan jumlah hari kerja menurun, Bintraco tetap dapat mencatatkan kontribusi pendapatan terbesar berasal dari unit penjualan mobil Toyota dari segmen otomotif, khususnya Calya yang diluncurkan bertepatan dengan Gaikindo Indonesia International Auto Show di tahun 2016.”Pertumbuhan unit mobil Toyota ini menjadikan Bintraco melalui PT New Ratna Motor, memimpin pangsa pasar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pangsa pasar lebih dari 30%," ungkap dia.

Hingga 30 Juni 2017, pendapatan bersih segmen otomotif Bintraco tumbuh 1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pertumbuhan unit Toyota sebesar 2%. Selain itu, pendapatan segmen pembiayaan tumbuh 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total aset Bintraco tercatat sebesar Rp7,9 triliun atau naik 23% dari posisi akhir Desember 2016. Pertumbuhan ini didorong oleh naiknya volume kontrak pembiayaan 18% melalui PT Andalan Finance Indonesia yang didominasi oleh pembiayaan mobil bekas.

Di samping itu, pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan modal hasil IPO, yang terealisasi sebagian sebagai modal kerja dalam bentuk persediaan mobil dan modal investasi untuk pengembangan diler. Sebastianus menambahkan, di tengah kondisi pasar otomotif yang masih menantang, pihaknya tetap optimistis dengan pertumbuhan di tahun 2017 terutama dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan dan berkat dukungan dari segala pihak."Selain itu, demi menjaga momen pertumbuhan, perseroan berkomitmen pada pengembangan jaringan distribusi, yaitu 2 dealer baru dan 5 outlet pembiayaan baru sampai dengan akhir tahun 2017,” kata Sebastianus.

Sekadar diketahui, CARS menargetkan pendapatan di akhir 2017 bisa mencapai Rp 7,8 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 14,7% dibandingkan pendapatan yang diraih di 2016. Lalu, laba bersihnya diharapkan bisa melambung hingga 59,3% menjadi sebesar Rp 263 miliar. Maka guna memenuhi target bisnis, perseroan terus menambah diler baru dan mengoptimalkan yang sudah ada. Saat ini, CARS memiliki empat lini bisnis, yaitu bisnis diler mobil Toyota, jasa pembiayaan automotif, rental, dan bengkel. Perusahaan ini sudah menjalin kemitraan dengan Toyota selama 40 tahun.