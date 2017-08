\Catat! Dengan Cara Ini Tarif Listrik di Indonesia Bisa Lebih Murah\

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berharap Pemerintah dan PLN mampu melakukan efisiensi untuk menekan tarif listrik semurah mungkin agar menggerakkan perekonomian masyarakat hingga masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Ketua Serikat Pekerja PLN Jumadis Abdan memperkirakan saat ini ada sekira Rp60 triliun beban yang ditanggung PLN akibat kesalahan dalam penyelenggaraan sistem kelistrikan nasional.

“Menjadi kegalauan kita bersama tarif listrik di Indonesia relatif mahal. seperti tetangga kita Malaysia misalnya lebih murah, dalam pemakaian tertentu hanya Rp650 per kWh. Di sana tidak berdasarkan golongan tapi berdasarkan batas pemakaian. Di kita untuk pemakaian 900 volt ampere (va) sudah lebih Rp1.300 per kWh. Ini sangat memberatkan masyarakat dan memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka," tegas dia di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Baca Juga:

Harga Listrik Indonesia Termahal di Dunia, Apa Benar?

Duh! Arcandra Tahar 'Musuhan' dengan PLN Soal Elektrifikasi Indonesia

Dia mensinyalir setidaknya ada tiga faktor yang membuat tarif listrilk menjadi lebih mahal yaitu, harga dan jenis energi primer, pola operasi dan biaya pemeliharaan.

Mengenai energi primer saat ini jelasnya, sebanyak 8% bauran energi primer terdiri dari BBM, diketahui penggunaan BBM menelan biaya yang lebih besar dibading penggunaan Gas.

Dia membandingkan di negara-negara tetangga, mereka hampir 50% energi primer mereka terdiri dari bauran gas, belum lagi harga gas mereka lebih murah dibanding dengan apa yang didapat oleh PLN, sehingga pembangkit mereka mampu menyedia listrik yang murah bagi masyarakat.

“Hampir 50% di Malaysia menggunakan gas alam sementara Indonesia baru 25 persen. Harga gas di sana juga lebih murah sekitar USD4,6 per MMBTU, sedangkan di PLN hampir dua kali lipat harganya. Kalau itu dirupiahkan, inefisiensinya bisa mencapai Rp25 triliun. Nah kalau harga gas ini bisa diturunkan sekitar USD5 per MBBTU untuk PLN, maka PLN bisa menghemat BPP mencapai Rp2 triliun. Maka tidak perlu menaikkan harga listrik, bahkan bisa turun,” ujarnya.

Kemudian terkait pola operasi, dengan kehadirannya IPP menggunakan regulasi take or pay hal ini juga menjadi beban bagi PLN, terkadang meskipun tersedia produksi dari pembangkitan PLN namun PLN tetap mengutamakan listrik produksi swasta.

“Kita minta kalaupun listrik swasta hadir, harus sesuai dengan UU No 30 tahun 2009 pasal 4. Mereka itu hanya berpartisipasi dan tidak dominan, kalau kita mengatakan idealnya maksimal 20% konposisi listrik swasta dalam kelistrikan kita. Semakin banyak akan semakin menjadi beban, karena sistem take or pay,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting terkait biaya pemeliharaan, diketahui pada program 10.000 megawatt (mw) sebelumnya, PLN banyak menggunakan teknologi dari China pada pembangkit. Namun, ternyata pembangkit tersebut tidak handal dan berkualitas rendah, akibatnya PLN menanggung biaya perawatan yang tidak sedikit.

“Misakan kita bangun pembangkit itu 100 mw, ternyata dia hanya mampu berporoduksi 60 hingga 70 mw. Nah ini merugikan operasional kelistrikan disamping itu sering rusak. Ini sangat membebankan keuangan PLN untuk memelihara. Kalau kita bandingkan tahun 2015 dengan 2016, selama satu tahun itu biaya pemeliharaan naik Rp4 triliun, itu sudah komposisi sampai 11%. Idealnya biaya pemeliharaan itu untuk sistem kelistrikan 4% hingga 6%. Jadi inefisiensi Rp11 triliun,” pungkasnya.