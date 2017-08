\Duh, Pendapatan Reliance Securities Turun Jadi Rp37,45 Miliar\

JAKARTA - PT Reliance Securities Tbk (RELI) mengalami penurunan laba periode berjalan menjadi Rp10,97 miliar dari laba periode berjalan tahun sebelumnya Rp14,22 miliar. Laba per saham juga turun menjadi Rp6,10 per saham dari Rp7,90 per saham.

Penurunan pada laba karena pendapatan usaha perseroan juga turun menjadi Rp37,45 miliar pada periode 30 Juni 2017 dibandingkan pendapatan usaha Rp53,82 miliar di periode sama tahun sebelumnya.

Disebutkan, beban usaha turun jadi Rp24,95 miliar dibandingkan beban usaha Rp31,40 miliar di periode sama tahun sebelumnya dan laba usaha turun menjadi Rp12,49 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp22,41 miliar.

Laba sebelum pajak penghasilan turun menjadi Rp10,93 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang mencapai Rp14,20 miliar. Total aset perseroan hingga 30 Juni 2017 mencapai Rp1,11 triliun turun tipis dari total aset hingga 31 Desember 2016 yang mencapai Rp1,17 triliun.

Perseroan sebelumnya melakukan perombakan jajaran direksi. Anita sebagai Presiden Direktur menggantikan Jurgantara Usman dan menyetujui pengunduran diri Arinta Kameswara sebagai Direktur Perseroan.