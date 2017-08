\Hore! PLN Bisa Beli Gas Jambaran Tiung Biru USD7,6/Mmbtu\

JAKARTA - Pasokan gas bumi di lapangan gas Jambaran Tiung Biru (JTB) akhirnya sudah ada pembelinya. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatangan head of agreement (HoA) antara Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pasokan gas bumi JTB untuk pembangkit listrik wilayah Gresik.

Untuk harga jual gas yang diberikan Pertamina sudah memenuhi keekonomian PLN. Harganya USD7,6 per mmbtu dengan harga tetap selama 30 tahun.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang turut menyaksikan penandatangan HoA menyampaikan, penandatanganan pembelian pasokan gas dari lapangan gas JTB sangat memakan waktu lama.

"Perjalanan panjang sampai HoA karena dulu Jambaran Tiung itu merah menjadi putih dan sekarang HoA di biru. Merah, biru, putih bukanlah terkait politik, tapi yang jelas lapangan gas ini sudah HoA," ujarnya, dalam pengarahan usai HoA Pertamina dan P Ruang Sarulla, Gedung Sekjen ESDM, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Dia pun menceritakan sedikit perjalanan panjang penjualan gas JTB hingga bisa HoA saat ini. Arcandra mengatakan, sebenarnya proyek pengembangan lapangan gas Jambaran Tiung Biru merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah. Artinya ada potensi besar dari lapangan gas ini yakni dengan produksi 170 mmscfd.

Namun, lanjut Arcandra, dengan biaya dari PoD yang pertama kali dikucurkan sekira USD2,05 miliar, harga jual gas JTB masih terbilang tinggi sekira USD9 per mmbtu plus 2% eskalasi. Alhasil, sebagai pembeli gas PLN ketika itu pun enggan membelinya.

Karena harga gas cukup mahal, oleh karena itu pemerintah meminta operator Pertamina EP dan Exxon Mobile untuk bisa menurunkan supaya menjadi keekonomian.

"Dengan 170 mmscfd dan biaya PoD USD2,05 miliar maka operator akhir menawarkan penurunan biaya gas USD1,8 per mmbtu. Namun apakah setelah diturunkan USD1,8 menjadi keekonomian? Tidak, jadi apakah masih ada ruang untuk menurunkan lagi, karena bagi PLN itu belum masuk keekonomian," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah meminta harga gas turun supaya biaya pokok produksi PLN pada akhirnya tidak naik. Oleh karena itu, pemerintah meminta supaya harga bisa di bawah USD8-9 per mmbtu.

Dalam permintaan menurunkan harga gas yang sudah diturunkan sebelumnya USD1,8 per mmbtu menjadi suatu dilema. Akhirnya pemerintah pun membentuk tim mulai dari SKK, BPH, Ditjen Migas untuk mengupayakan mencari cari supaya harga gas JTB bisa turun dari USD8 per mmbtu.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya Pertamina menurunkan kembali capex sekira USD250 juta. Tanpa hal tersebut mustahil perjanjian HoA antara PLN dengan Pertamina terkait pasokan gas lapangan gas Jambaran Tiung Biru untuk pembangkit listrik wilayah Gresik disepakati.

"Jadi itu akhirnya harga sepakat dengan PLN flat sepanjang tahun sampai kontrak terakhir USD7,6 per mmbtu flat 30 tahun. Dengan demikian BPP PLN at least tidak naik," tandasnya.