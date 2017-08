\Hary Tanoe: Segala Sesuatu Harus Dimulai dengan Visi\

JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY). Dalam penyelenggaraan Rakornas 2017 tepat pada hari ini, MSKY merayakan ke-23 tahun berdirinya perusahaan.

Hary Tanoe pun berpesan kepada seluruh karyawan dan jajaran direksi MSKY agar merumuskan sesuatu hal dimulai dari visi yang berkualitas.

"Segala sesuatu harus dimulai dengan visi, implementasinya berkualitas dan cepat," kata Hary Tanoe di Wisma Indovision 2, Green Garden, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Hary Tanoe menambahkan, produktif dalam bekerja sangat dibutuhkan. Sebab, akan banyak yang dikerjakan meskipun dalam waktu yang singkat.

"Kita harus produktif, dalam waktu singkat bisa mengerjakan banyak hal dan menghasilkan," tegasnya.

Menurutnya, apa yang kita yakini dapat tercapai, pasti akan tercapai. "Tidak ada yang tidak mungkin kalau masih dalam batas kemampuan manusia. It's all about mindset. Jangan status quo. Apa pun yang kita hadapi dalam hidup, organisasi, kerja, kalau belum maksimal harus diubah," sambung Hary Tanoe.

Oleh karena itu, MSKY diharapkan mampu introspeksi hal-hal apa yang harus dilakukan ke depan. "Do your part and God do the rest," tutupnya.