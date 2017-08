\Malas Bergerak, Rupiah Tak Beranjak di Level Rp13.320/USD\

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah pagi ini dibuka dengan melemah. Namun, pergerakan Rupiah masih bertahan pada level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (9/8/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 19 poin atau 0,14% ke Rp13.332 per USD.

Baca juga: Awal Pekan, Rupiah Berhasil Libas Dolar AS ke Rp13.322/USD

Rupiah sempat dibuka di level Rp13.328 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.320-Rp13.333 per USD.

Baca juga: Dolar AS Melemah, Rupiah Langsung Menyalip ke Rp13.316/USD

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan pasca rilis angka pertumbuhan yang stabil, IHSG justru menguat tajam, menandakan optimisme di pasar saham yang terjaga.

Baca juga: Menguat Cuma Sehari, Rupiah Dibuka Kembali Dilibas Dolar AS ke Rp13.326/USD

"Hal itu juga diikuti oleh penguatan rupiah serta turunnya yield SUN. Optimisme investor terjaga, rupiah terapresiasi dan berpeluang kembali menguat," katanya dalam rilis.

Sementara itu, Melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka melemah 10 poin atau 0,08% ke Rp13.320 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.309 per USD hingga Rp13.345 per USD.