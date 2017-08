\ASTAGA! Ketegangan Korut-Amerika Memanas Bikin Wall Street Melempem\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka melemah pada perdagangan Rabu waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor menghindari risiko atas meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan AS.

Melansir Reuters, Rabu (9/8/2017), indeks Dow Jones Industrial Average turun 49,62 poin atau 0,22% ke level 22.035,72, indeks S&P 500 turun 8,01 poin atau 0,32% ke 2.466,91 dan Nasdaq Composite turun 44,19 poin atau 0,69% ke 6.326,27.

Korea Utara mengancam AS dengan menembakkan rudal ke Guam, pulau Pasifik yang berada di AS. Guam sendiri adalah pangkalan militer AS.

Ancaman itu keluar setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan Korea Utara jika berani mengancam Amerika Serikat.

Aset safe haven seperti emas langsung meningkat 1,2% atas ketegangan geopolitik ini.

"Ketegangan geopolitik telah mendorong risiko dari perdagangan di tengah investor," kata Kepala Analis Think Markets UK Naeem Aslam.