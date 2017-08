\Jejak Prestasi dan Karier Raline Shah: Finalis Puteri Indonesia, Lulusan Singapura, hingga Komisaris AirAsia\

JAKARTA - AirAsia Indonesia menunjuk artis cantik Raline Shah sebagai komisaris independen. Penunjukan ini menyusul persetujuan mutlak dari para pemegang saham PT Indonesia AirAsia.

Kehadiran Raline diharapkan membawa angin segar ke kinerja perusahaan yang dikabarkan siap melantai di pasar saham Indonesia. CEO Grup AirAsia Tony Fernandes mengaku senang menyambut kedatangan Raline. Pasalnya, Raline dinilai cerdas sehingga bisa membantu perusahaannya untuk lebih maju.

Meski cukup terkenal di Indonesia, tak banyak yang tahu kalau Raline adalah lulusan National University of Singapore (NUS). Lantas seperti apa sepak terjang Raline di industri hiburan hingga penerbangan? Berikut perjalanan karier Raline yang dirangkum Okezone:

Kendati dikenal sebagai artis, Raline memiliki gelar Bachelor of Arts di bidang Political Science and New Media and Communications dari National University of Singapore (NUS). Masa remajanya juga banyak dihabiskan untuk bersekolah ke Malaysia.

Raline Shah adalah perempuan berdarah Melayu yang besar di Medan. Dia lahir di Jakarta 4 Maret 1985. Raline mulai dikenal saat menjadi salah satu finalis Puteri Indonesia 2008 dan meraih gelar putri terfavorit.

Bermula dari situ, tawaran bekerja di dunia hiburan pun datang kepada Raline. Dia pernah mengisi salah satu acara di Global TV yakni Kitchen Beib. Selain itu, Raline juga membintangi beberapa iklan. Nama Raline makin melambung setelah memerankan beberapa film, antara lain ‘5 Cm’ sebagai Riani, ‘99 Cahaya di Langit Eropa’ sebagai Fatma, ‘99 Cahaya di Langit Eropa Part 2’ sebagai Fatma, ‘99 Cahaya di Langit Eropa The Final Edition’ sebagai Fatma, ‘Supernova’ sebagai Rana, ‘Surga yang Tak Dirindukan’ sebagai Mei Rose, ‘Surga yang Tak Dirindukan 2’ sebagai Mei Rose, hingga film ‘Terpana’.