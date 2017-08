\Ekspansi, MNC Insurance Resmikan Kantor Marketing Ke-21 di Bekasi\

BEKASI - Perusahaan MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), Rabu (9/8/2017) pagi, meresmikan kantor marketing di Jalan Raya Jendral Sudirman No 1, Ruko Grand Mall Bekasi Blok C No 31, Kota Bekasi.

Adapun kantor marketing di Kota Bekasi ini adalah kantor cabang MNC Insurance ke 21,"Jadi selain cabang Bekasi ini, ke depan kami akan meresmikan kantor di Purwokerto pada 24 Agustus mendatang," ujar Direktur Utama PT MNC Asuransi Indonesia, Sylvy Setiawan di lokasi, Rabu (9/8/2017).

"Dan selanjutnya, di bulan Oktober mendatang kami akan buka lagi di wilayah Cirebon, Jawa Barat,” tambah Sylvy.

Menurutnya, kehadiran kantor marketing ini untuk mengembangkan potensi yang ada dan untuk memaksimalkan layanan yang diberikan MNC Insurance kepada nasabah di Bekasi.

"Alasan dibukanya kantor cabang kami di Bekasi karena, kita menganggap daerah ini merupakan daerah satelit Jakarta yang memiliki banyak potensi untuk dapat dikembangkan,” katanya.

Sylvy menjelaskan, dalam perkembangannya, MNC Insurance mengalami pertumbuhan yang sangat positif pada 2016. Berkat hasil kinerja yang baik pada 2016, perusahaan umum yang bernaung di MNC Group ini mendapatkan dua penghargaan sekaligus.

Penghargaan itu diraih pada pertengahan 2017 yakni Best Insurance kategori General Insurance 2017, Ekuitas 150 – 250 M dalam Insurance Award 2017 Media Asuransi dan Predikat ‘Sangat Bagus’ Berpremi Bruto Rp250 miliar sampai dengan di bawah Rp1 triliun Infobank Insurance 2017.

Produk yang ditawarkan itu, kata dia, MNC Insurance sudah siap dengan produk-produk baik untuk pasar retail maupun korporasi seperti pabrik-pabrik. Selain itu produk MNC Total Care, MNC Home Ezpress, MNC Travel Express, dan MNC Family Care.

”Family Care merupakan produk bagi perseorangan yang mencakup perlindungan kendaraan motor hingga asuransi kecelakaan keluarga,” ungkapnya. Hadirnya kantor marketing ke-21 ini untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah di Bekasi.

Sylvy mengaku, kantor marketing di Bekasi ini untuk memberikan pelayanan perlindungan asuransi atas aset-aset seperti kendaraan maupun properti dan juga asuransi kecelakaan diri.”Selain calon pelanggan mendapatkan asuransi unggulan, kami hadir untuk pengajuan klaim kendaraan bermotor,” imbuhnya.

Sementara salah satu nasabah, Fauzi Asmuni (48), menyambut baik hadirnya MNC Insurance di Bekasi. Karena asuransi ini menghadirkan produk yang sangat bagus.”Pelayananya bagus dan banyak masyarakat merasakan kehadiran MNC Insurance,” tukas warga Bekasi ini.