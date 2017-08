\Mampukah Kenaikan UMP Mengerek Daya Beli Masyarakat?\

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan kenaikan upah pada setiap daerah untuk 2017. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pun ditetapkan sebesar Rp3.355.750 per bulan. Adapun rata-rata kenaikan UMP di Indonesia adalah sebesar 8,25%.

Hanya saja, kenaikan UMP ini masih belum bisa berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat secara signifikan. Pertumbuhan konsumsi pada kuartal kedua tahun ini pun masih berada di bawah 5%.

Berdasarkan catatan BPS, konsumsi pada kuartal II-2017 hanya tumbuh sebesar 4,95%. BPS memang mencatat terjadi perbaikan konsumsi masyarakat dibandingkan kuartal pertama tahun ini yang hanya mencapai 4,94%. Namun, dengan adanya bulan Ramadan seharusnya konsumsi masyarakat dapat meningkat lebih tinggi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan UMP ini masih belum mampu mendorong daya beli masyarakat secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah cukup tingginya inflasi yang pada 2017 dibandingkan pada 2016.

"Memang UMP tahun 2017 ini rata-rata naiknya 8,25%. Tapi UMP yang naik seharusnya diiringi penurunan inflasi. Inflasi 2017 ini diprediksi sampai akhir tahun tembus 4,5% lebih disebabkan oleh administered price, kenaikan listrik," ujarnya kepada Okezone.

Bhima melanjutkan masyarakat belum dapat mengejar laju inflasi meskipun adanya kenaikan UMP. Untuk itu, inflasi pun harus terus ditekan meskipun saat ini pemerintah telah berhasil menekan angka inflasi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

"Pendapatan masyarakat tidak bisa mengejar laju inflasi yang disebabkan oleh administered price," ujarnya.

Sektor konsumsi memang merupakan salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus tetap mendorong pertumbuhan konsumsi dengan menjaga rendahnya inflasi pada tahun ini.

"Harusnya konsumsi rumah tangga di triwulan kedua bisa tumbuh di atas 5% karena ada momentum Lebaran," tukasnya.