\Stabil! Rupiah Tak Beranjak dari Level Rp13.344/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah dibuka bertahan di level Rp13.344 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate pada pukul 10.00 Wib melemah 7 poin atau 0,05% menjadi Rp13.339 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.335-Rp13.344 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah melemah tipis pada perdagangan Rabu dengan dolar yang menguat di pasar Asia. Akan tetapi, dolar yang kembali melemah bisa mengembalikan penguatan rupiah.

"Sentimen positif dari IHSG serta SUN juga bisa meminta apresiasi rupiah lanjutan," katanya dalam riset, Kamis (10/8/2017).

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 19 poin atau 0,14% ke Rp13.351 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, nilai tukar Rupiah berada di angka Rp13.330 per USD hingga Rp13.354 per USD.