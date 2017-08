\Penting! Pengelolaan Hutan Tak Boleh Matikan Dunia Usaha\

JAKARTA – Pengelolaan hutan tidak boleh mematikan industri. Sebaliknya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) harus mendorong dan membina dunia usaha yang bergerak di sektor kehutanan atau yang memanfaatkan kawasan hutan agar berkembang tanpa mengesampingkan faktor konservasi.



Oleh karena itu, Kementerian LHK harus lebih kreatif dan inovatif untuk mendorong sektor kehutanan agar bisa memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. “Tidak boleh hanya konservasi, tapi memadukan konservasi untuk mempertahankan luas kawasan hutan dengan orientasi ekonomi yang mampu untuk mendorong sektor bisnis bisa bergerak untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, kemarin.



Menurut Viva, Menteri LHK Siti Nurbaya harus bisa menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni dengan mengeluarkan peraturan menteri yang tidak kontraproduktif dengan dunia usaha. “Pak Jokowi itu ingin agar sumber penerimaan negara tidak hanya pada migas, tapi juga dikembangkan pada sektor kehutanan,” katanya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa mengatakan pengelolaan hutan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua stakeholder kehutanan, terutama Menteri LHK diharapkan lebih berani keluar dari pakem pembangunan kehutanan. “Harus berani berpikir out of the box,” katanya.



Lantaran pemikiran Kementerian LHK yang terlalu konservatif, kata Yanto, tak heran apabila peran hutan terhadap perekonomian nasional sudah menurun, dan kalah jika dibandingkan dengan sawit.



Diketahui, Menteri LHK Siti Nurbaya pada Februari mengeluarkan aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat peraturan menteri (permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.



Keempat permen itu, yakni Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK No 17/2017 tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Sontak, keluarnya aturan tersebut dikeluhkan para pelaku usaha di sektor hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Presiden pun merespons keluhan para pengusaha tersebut. Dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 24 Juli, Presiden Jokowi menegur para menterinya agar hati-hati dalam menerbitkan peraturan menteri.



Menurut Presiden, kepentingan dunia usaha semestinya menjadi acuan dalam pembuatan peraturan menteri. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, aturan yang dikeluarkan Kementerian LHK tersebut memang memberatkan dunia usaha.



“Aturan tersebut terlalu rigid. Jadi, harus ada titik temu antara kepentingan konservasi dan ekonomi sehingga ada win-win solution. Ini salah satu opportunity karena kita punya lahan gambut yang cukup luas,” katanya.