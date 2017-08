\Usung Konsep #Codescape, BCA Gelar Finhacks 2017 sebagai Wujud Dukungan Digitalisasi Perbankan\

KEMUDAHAN bertransaksi perbankan yang disertai kecanggihan teknologi merupakan salah satu cara bertahan di tengah persaingan perbankan. Sebagai salah satu pelaku di dunia perbankan, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) turut mendukung digitalisasi perbankan demi memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara praktis, aman, dan nyaman.

Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan kembali menggelar Financial Hackathon (Finhacks) 2017 pada 26-27 Agustus mendatang. Diharapkan Finhacks 2017 kian diramaikan oleh para developer ataupun praktisi Teknologi Informasi (TI) yang berkolaborasi maupun berlomba untuk menghasilkan inovasi modern di bidang perbankan.

“Tahun lalu, Financial Hackathon (Finhacks) 2016 menghasilkan inovasi sistem pembayaran menggunakan e-wallet dan menginspirasi BCA untuk menciptakan inovasi Virtual Assistant Chat Banking BCA (VIRA) yang dapat diakses melalui beberapa aplikasi chat populer, yaitu Facebook Messenger, LINE dan Kaskus Chat. Kami berharap Finhacks 2017 mendatang dapat kembali menghasilkan inovasi-inovasi spektakuler mengikuti tren digitalisasi saat ini,” ujar Deputy President Director BCA Armand W. Hartono.

Senior Executive Vice President BCA Hermawan Thendean mengungkapkan Financial Hackathon (Finhacks) 2017 kali ini mengusung konsep #Codescape yang memiliki makna ganda, yaitu code dan escape yang artinya ajang untuk melepaskan diri dari kepenatan rutinitas sehari-hari dan berkreasi melalui coding.

"Makna lainnya, #Codescape juga bisa berarti code dan landscape yang artinya coding di BCA Learning Institute, Sentul yang berlokasi di daerah yang hijau dan sejuk, serta jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Total hadiah senilai lebih dari Rp120 juta akan diberikan kepada tiga tim pemenang utama yang berhasil menghadirkan solusi bagi permasalahan financial technology, atau secara spesifik digital banking” ujar Hermawan.

Foto: Deputy President Director PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Armand W. Hartono (kedua kanan), Senior Executive Vice President BCA Hermawan Thendean (kiri), General Manager of KASKUS Payment Hans Lesmana (kanan), Vice President Marketing DailySocial Rahmat Harlyadi (tengah), dan Project Manager of BCA Petrus Johans Ariwibowo (kedua kiri) berbincang dalam acara Developer Meet Up, Sabtu (15/7) di Jakarta​

Berbeda dengan Finhacks pada tahun 2016, sebelum Finhacks berlangsung pada 26 - 27 Agustus 2017, terlebih dahulu diadakan Mini Finhacks di 3 kota (Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung) dengan tujuan untuk mengajak komunitas developer lokal di luar Jakarta untuk ikut serta di ajang Finhacks 2017. Di setiap Mini Finhacks diadakan kompetisi sprint coding dan dipilih 5 tim yang mendapatkan Golden Ticket menuju babak final Finhacks 2017 dan dengan total hadiah uang tunai senilai 20 juta rupiah.

Di Finhacks 2017, peserta ditantang untuk membuat inovasi yang bisa menjawab pertanyaan berikut "Bagaimana teknologi dapat membuat layanan perbankan lebih mudah, aman, dan menyenangkan bagi gaya hidup nasabah sehari-hari?".

Untuk mengikuti Finhacks 2017 #Codescape, para developer ataupun praktisi Teknologi Informasi (TI) dapat mendaftarkan ide inovasi dengan memberikan gambaran aplikasi digital banking yang ingin dikembangkan di situs resmi www.finhacks.id paling lambat tanggal 14 Agustus 2017, pukul 23.59 WIB.