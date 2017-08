\Tak Bertenaga, Rupiah Belum Beranjak dari Level Rp13.365 per USD \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka belum beranjak dari level 13.300 per USD. Rupiah dibuka di level Rp13.370 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, pada pukul 09.57 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate melemah 32 poin atau 0,24% menjadi Rp13.365 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.360-Rp13.385 per USD.

Baca juga: Stabil! Rupiah Tak Beranjak dari Level Rp13.344/USD

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah stabil di perdagangan kemarin. Walaupun dolar menguat di Asia, sentimen positif di pasar SUN seiring dengan harapan pelonggaran moneter, menjaga pasokan dolar domestik tetap solid, dan mencegah pelemahan Rupiah.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Stabil, Rupiah Mondar-mandir di Rp13.318/USD

"Tetapi dengan semakin panasnya tensi politik antara AS dan Korea Utara, aksi pengalihan dana ke safe-haven bisa ikut menekan rupiah di perdagangan Jumat ini," jelasnya dalam riset, Jumat (11/8/2017).

Baca juga: Cadangan Devisa Naik Tajam USD4,67 Miliar, Rupiah Bergerak Mixed di Rp13.321

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 53 poin atau 0,40% ke Rp13.384 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, nilai tukar Rupiah berada di angka Rp13.331 hingga Rp13.409 per USD.