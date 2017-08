\Tingkatkan Pemahaman Pasar Modal, OK OCE Stock Center Adakan Program 'Training of Trainers' di Bursa Efek\

JAKARTA - OK OCE Stock Center mengadakan program ‘Training of Trainers’ di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Acara berlangsung pukul 09.00-16.00 WIB.

Co Founder OK OCE Stock Center Hendri Setiadi mengatakan, kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, tujuannya memberikan edukasi kepada warga Jakarta agar menguasai ilmu tentang pasar modal. Sebab, ada manfaat yang besar dengan memahami pasar modal.

“Training of Trainers merupakan wadah edukasi bagi warga Jakarta untuk menguasai ilmu pasar modal dan mempraktikkan secara langsung. Diharapkan, masyarakat Jakarta dapat terbentuk menjadi investor yang cermat dalam menangkap peluang dan meraih keuntungan untuk meningkatkan perekonomiannya," katanya di BEI, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Kata dia, OK OCE Stock Center juga menyediakan daftar 30 saham pilihan terbaik yang tergabung dalam Indeks Ok-30. Saham-saham tersebut, kata dia, dapat dibeli oleh investor yang sudah melalui seleksi ketat tim riset OK OCE Stock Center untuk dapat memberikan ketenangan dan keuntungan dalam berinvestasi. Bagi 50 peserta terbaik, akan diberikan Certified Investment Trainer OK OCE Stock Center yang diserahkan langsung oleh Sandiaga Uno.

“Bang Sandi akan memilih 50 peserta terbaik untuk diberikan Certified Investment Trainer OK OCE Stock Center yang diserahkan langsung oleh beliau,” paparnya lebih jauh.

Diharapkan, minat masyarakat terhadap dunia pasar modal semakin besar. Pasalnya, saat ini jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam bidang ini masih sangat minim. Mengingat, jumlahnya masih kurang dari 1% dari total jumlah penduduk Indonesia.

“Sangat disayangkan jumlah pemain pasar modal di Indonesia jumlahnya masih sedikit, sehingga didominasi oleh investor besar dan asing. Padahal, masyarakat kita bisa memanfaatkan peluang dan keuntungan finansial dari pasar modal," lanjutnya.

Dia menerangkan, melalui OK OCE Stock Center, pihaknya mendekatkan bursa efek kepada masyarakat melalui program edukasi di 44 kecamatan, sekolah, kampus, dan tempat-tempat lainnya. Sebab dengan begitu, program OK OCE Stock Center dapat meluas menyeluruh di Indonesia, tak sebatas di Jakarta.

"Masyarakat juga dapat mengakses semua tentang pasar modal di website kami di www.OKOCEStockCenter.com,” jelas Hendri.

“OK OCE Stock Center merupakan wadah edukasi sekaligus tempat permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung di program OK OCE. Dengan pembinaan teknik investasi dari para pakar, kita optimis jumlah investor lokal akan bertambah dan menggerakkan ekonomi kerakyatan,” Tambahnya.

Adapun, selain Sandi, beberapa tokoh investor dan pengusaha juga turut hadir memberikan pengarahan dan berbagi pengalaman mereka selama berkecimpung di dunia pasar modal. Antara lain, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Nicky Hogan, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia Friderica Widyasari Dewi, Anggota DPRD DKI Jakarta Aristo Purboadji, Ketua BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Anggawira, Pakar Digital Marketing Anthony Leong, Sekretaris Jenderal Ok Oce Stock Center David Cornelis, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, dan lain sebagainya.