\Wall Street Menguat, Acuhkan Penurunan Saham Snap Chat 12,48%\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat untuk pertama kalinya dalam empat hari terakhir, setelah data menunjukkan inflasi rendah yang dapat membuat The Federal Reserve berhati-hati menaikkan suku bunga lagi tahun ini. Namun, kekhawatiran mengenai meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara terus berlanjut.

Meski begitu, indeks S&P 500 masih berada di jalur untuk mencatat kerugian mingguan terbesarnya dalam sekira sembilan bulan terakhir. Indeks Volatilitas CBOE .VIX, barometer volatilitas pasar saham jangka pendek, ditutup pada level tertinggi sejak pemilihan presiden AS.

Departemen Tenaga Kerja Amerika mencatat, Indeks Harga Konsumen naik tipis 0,1% pada Juli ini. ANgka ini sedikit di bawah kenaikan bulan sebelumnya sebesar 0,2%

Indeks Dow Jones Industrial Average .JJI naik 54,06 poin atau 0,25% ke 21.898, indeks S&P 500 .SPX naik 5,23 poin atau 0,21% ke 2.443, indeks The Nasdaq Composite .IXIC naik 19,35 poin atau 0,31% ke 6.236.

Tujuh dari 11 sektor di indeks S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor teknologi memimpin kenaikan sebesar 0,36%.

Saham Snap (SNAP.N) turun 12,48% menyusul penurunan pendapatan dan pengguna aktif harian, yang menyebabkan banyak penurunan harga.