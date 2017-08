\Selain First Travel, YLKI Terima Banyak Aduan Calon Jamaah Kafilah Rindu Ka'bah\

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima puluhan ribu aduan dari para calon jamaah terkait pelayanan biro perjalanan (travel) haji dan umrah. Sampai sekarang, sudah ada 22.000 aduan yang masuk ke YLKI.

Selain PT First Anugerah Karya atau First Travel yang paling banyak diadukan para calon jamaah, ternyata biro perjalanan (travel) haji dan umrah, PT Kafilah Rindu Ka'bah juga banyak dilaparkan. Oleh karena itu, daripada terlambat seperti kasus First Travel yang korbannya semakin banyak, YLKI meminta PT Kafilah Rindu Ka'bah juga dibereskan.

"Kami mendesak Bareskrim Mabes Polrsi untuk melakukan upaya penegakan hukum pidana bagi pemilik atau pengelola Kafilah Rindu Ka'bah yang terbukti telah menggelapkan uang 3.055 calon jamaah," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/8/2017).

Selain itu, YLKI juga meminta pihak berwajib untuk menindak Hannien Tour and Travel karena ada 1.800 pengaduan yang masih dibiarkan.

"Kami juga minta Hannien Tour and Travel ditindak," tegasnya.