BUSINESS SHOT: Raline Shah si "Pemulus" IPO AirAsia Indonesia

JAKARTA - AirAsia Indonesia telah menunjuk Raline Shah sebagai komisaris independen. Penunjukan ini menyusul persetujuan mutlak dari para pemegang saham PT Indonesia AirAsia, pada Senin 7 Agustus 2017.

Penunjukan Raline Shah ini terbongkar pertama kali ketika CEO Grup AirAsia Tony Fernandes mengunggah fotonya bersama Raline Shah di akun Instagram @tonyfernandes. Foto tersebut menunjukkan Tony Frenandes sedang merangkul Raline Shah dan dilengkapi dengan caption, “Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah . Smart creative humble . A real coup readying our company for IPO," tulis Tony.

Tony Fernandes mengatakan, Raline seorang yang cerdas, berbakat, muda, dan independen, seperti yang AirAsia butuhkan untuk membuat perusahaan tetap menjadi yang terdepan.

"Saya yakin ia akan dapat menawarkan perspektif segar terhadap situasi pasar menjelang rencana AirAsia Indonesia untuk melantai di bursa,” kata Tony dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017.

Raline Shah mengatakan, komitmen AirAsia untuk menghadirkan penerbangan yang hemat biaya bagi siapa pun selalu menginspirasi.

"Dan saya sangat bersemangat dapat bergabung dengan keluarga besar AirAsia. Dengan latar belakang yang berbeda dari komisaris lainnya, membuat saya dapat lebih menjaga netralitas dalam menjalankan tugas utama sebagai komisaris independen. Saya yakin bahwa untuk dapat maju, kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, dan saya menyambut peluang tersebut dengan bergabung bersama AirAsia. Saya sudah tidak sabar untuk dapat membawa perspektif yang baru ke dalam bisnis perusahaan," jelasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadu mengatakan baru mendapat laporan dari AirAsia kemaren bahwa mereka mau melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sudah mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga saat ini sedang menunggu kabar dari OJK apakah disetujui atau tidak.

"AirAsia baru kemarin bilang mau go public. Silakan saja, itu kan kewenangan dari OJK bisa atau enggak," ungkap Menhub di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.

Menjadi komisaris bisa semua orang tak terkecuali yang profesi awalnya sebagai aktris atau model, selama mampu menjalankan tugas. Sebab, ia menilai banyak juga aktris yang pintar dan mampu menjalankan tugas di sebuah perusahaan.

"Iya (bisa dari kalangan apa saja). Artis kan juga banyak yang pintar-pintar dan punya kualifikasi juga. Itu internal mereka," tukasnya.