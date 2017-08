\Terungkap! Dana Umrah First Travel Diinvestasikan ke Koperasi Pandawa\

JAKARTA - Para calon jamaah PT First Anugerah Karya atau First Travel masih menaruh harapan bisa berangkat ke rumah Allah. Jika pun tidak maka harapan lainnya uang dikembalikan, meskipun diketahui saat ini pemilik First Travel sudah ditangkap oleh pihak berwajib.

Usut punya usut ternyata ada fakta baru dari kasus First Travel. Biro perjalanan (travel) umrah ini terlibat investasi dengan Pandawa Group yang sebelumnya juga bermasalah.

Dari kabar salah satu agen First Travel yang enggan disebutkan namanya, First Travel sulit memberangkatkan dan memulangkan uang para jamaah yang saat ini meminta refund lantaran adanya masalah pada investasi perusahaan di Koperasi Pandawa.

"FT (First Travel) masuk di grup Pandawa itu, inside invesment Pandawa," ujarnya dalam keterangannya kepada Okezone, Jumat (11/8/2017).



Sebenarnya, sambung dia, bukan hanya investasi di Pandawa, tapi masih banyak lagi investasi First Travel. Namun, dia tidak mengetahui lagi selain Pandawa.

"Ya ini terkesan ditutup-tutupin seolah Pandawa Group ini enggak ada," ujarnya.

Dari informasi lainnya, dikabarkan para jamaah akan melakukan pertemuan serentak untu mengetahui lebih lanjut bagaimana investasi First Travel di Pandawa. Rencananya Minggu 13 Agustus akan ada pertemuan di salah satu pusat perbelanjaan di bilangan Jakarta, di sana akan dijelaskan investasi ini oleh tim kuasa hukum Pandawa.

"Jadi akan dijelaskan untuk prosesnya secara singkat mengenai proses yang dihadapi Pandawa sebagai perbandingan kasunya," tukasnya.