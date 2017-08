\INSPIRASI BISNIS: Jago Nulis? Simak Cara Dapat Duit dari Menulis!\

JAKARTA - Banyak penerbit buku yang membutuhkan naskah untuk diproses menjadi buku. Jumlah penerbit mencapai ratsan bahkan mungkin bisa ribuan. Mulai dari penerbit besar hingga penerbit kecil yang cukup produktif menerbitkan karya.

Kabar gembiranya kini bukan zamannya lagi penulis mencari penerbit melainkan sebaliknya penerbit mencari penulis.

Disadur dari buku '99 Bisnis Anak Muda' karangan Malahayati dan Hendry E Ramdhan terbitan 2015, lihat perhitungannya.

A. Peluang Bisnis

Apakah profesi sebagai penulis bisa menguntungkan? Sekadar informasi bahwa satu naskah buku dibayar rata-rata sekira Rp2 juta atau Rp3 juta untuk penulis pemula.

Jika buku tersebut meledak, harganya bisa berlipat! Anda tetap punya waktu untuk kuliah, sekolah, ataupun aktivitas lainnya.

B. Memulai Bisnis

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan ketika memulai usaha ini.

1. Kumpulkan ide menarik dan brilian, menjadi lebih baik lagi jika ide tersebut belum pernah terpikirkan orang lain sebelumnya.

2. Perbanyak wawasan, berpikir tajam, dan miliki analisis yang kuat.

3. Terampil menerjemahkan ide-ide atau isi pikiran ke dalam tulisan yang menarik dan enak dibaca.

4. Miliki kemampuan menjaga jaringan dan membina hubungan baik dengan satu penerbit atau beberapa penerbit.

5. Pergunakan komputer atau lapotop untuk menulis.

6. Telefon atau handphone akan membantu komunikasi Anda.

7. Mencari data-data dari internet yang bisa memudahkan Anda dalam mencari data.

8. Miliki buku-buku atau bahan bacaaan lainnya sebagai referensi.

C. Hambatan

Ketika memutuskan untuk terjun ke bidang ini, ada beberapa hambatan yang mungkin akan Anda temui, di antaranya sebagai berikut.

1. Adanya pesaing penulis yang sudah berpengalaman dan sudah dikenal oleh masyarakat.

2. Menulis membutuhkan waktu yang banyak dan konsentrasi penuh.

3. Jika menulis masih bergantung mood akan menghambat penulisan.

D. Strategi Bisnis

Strategi jika ingin menekuni bisnis kepenulisan di antaranya sebagai berikut.

1. Banyak membaca, baik buku, koran, majalah dan lain sebagainya agar wawasan kita luas.

2. Kendalikan mood menulis, rajin-rajinlah menstimulasi ide untuk dituangkan ke dalam tulisan.

3. Kenali hal-hal yang bisa memotivasi Anda untuk menulis, kemudian jagalah hal-hal tersebut dan kembangkan.

4. Bergabunglah dengan klub-klub membaca atau menulis baik di dunia nyata maupun maya untuk mengetahui tren dan perkembangan dunia tulis menulis.

E. Analisis Bisnis

MODAL AWAL Peralatan Komputer dan printer Rp4.000.000 Jumlah Rp4.000.000

Peralatan mengalami penyusutan selama empat tahun dan memiliki nilai residu sebesar Rp1.500 dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Biaya penyusutan per tahun = (Rp4.000.000-Rp1.500):4= Rp999.625 per tahun atau sama dengan Rp83.400 per bulan.

Perkiraan Laba per bulan Satu buku (di atas 200 halaman) Rp5.000.000 Biaya-Biaya Penyusutan peralatan Rp83.400 Biaya ATK Rp500.000 Telepon dan Listrik Rp200.000 Transportasi Rp200.000 Lain-Lain Rp250.000 Jumlah (Rp1.233.400) Laba bersih Rp3.766.600

Perkiraan modal kembali : Rp4.000.000/Rp3.766.600 = 1,1 bulan.