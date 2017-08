\BUSINESS HITS: Membedah Pertumbuhan Agricultural Bank of China, Bank Terbesar Ketiga di Dunia\

JAKARTA - Perbankan China masih menjadi korporasi terbesar di dunia di tengah persaingan yang semakin ketat di industri perbankan global. Selain dua korporasi terbesar di dunia yang berasal dari China, yakni Industrial and Commercial Bank of China dan China Construction Bank, Agricultural Bank of China (ABC) tak bisa diremehkan.

JPMorgan Chase menyebut Agricultural Bank of China sebagai bank terbesar ketiga di dunia. Posisi tersebut menegaskan dominasi yang dimiliki ABC secara global. Memang, beberapa pengamat menilai para investor global masih khawatir dengan kerugian kredit dalam sistem perbankan China. Penurunan ekonomi juga berarti laba di 10 bank terbesar di China turun pada 2016.



“Pada 2017, para investor terus mengamati sistem perbankan China, mulai peningkatan leverage hingga melemahnya kualitas aset. Kondisi politik juga sangat berpengaruh,” demikian bunyi laporan Forbes. Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, dunia tetap mengagumi ABC sebagai salah satu bank papan atas yang kiprahnya sangat besar di China dan global.

