\Joint Negotiating Committe Lahir dari Kerjasama Perdagangan RI-Pakistan \

JAKARTA - Indonesia dan Pakistan sepakat membentuk Joint Negotiating

Committee (JNC) yang dicapai saat Pertemuan ke-3 Komite Bersama Review Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) pada 10-11 Agustus 2017 di Jakarta.



Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, sedangkan Delegasi Pakistan dipimpin oleh Joint Secretary for Foreign Trade, Ministry of Commerce of Pakistan Taimur Tajammal.



"Pertemuan ke-3 Review IP-PTA berhasil menyelesaikan beberapa isu strategis dan kedua negara sepakat membawa PTA ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu hasil keputusan pertemuan adalah pembentukan Joint Negotiating Committee (JNC) yang nantinya akan membahas perluasan cakupan IP-PTA," kata Iman dikutip dari laman resminya.



Kata Iman, pertemua pertama JNC dilakukan dengan membahas modalitas, batasan waktu (timeframe), dan penjajakan indikasi permintaan/penawaran kedua negara.



"Kedua negara memiliki komitmen kuat untuk memperluas dan memperdalam akses pasar di kedua negara yang tetap berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Indonesia menghargai semangat kerja sama yang muncul dalam pertemuan review ini. Diharapkan keputusan untuk memperluas PTA ini dapat mengoptimalkan potensi ekspor masing-masing negara,” paparnya.



Kedua negara juga membahas isu-isu strategis yang diangkat pada pertemuan

sebelumnya yang berlangsung Februari 2017 lalu di Islamabad, Pakistan. "Isu-isu strategis tersebut antara lain akses pasar produk kelapa sawit, hortikultura, importasi daging sapi, dan isu pengamanan perdagangan (trade remedy) kertas Indonesia," jelasnya lebih lanjut.



Iman menilai bahwa review ke-3 itu bakal menentukan apakah kedua negara akan melakukan ekspansi pendalaman perjanjian dengan menambahkan pertukaran beberapa tambahan pos tarif.



"Syarat untuk melakukan perluasan adalah menyelesaikan isu dagang dan menegaskan kembali komitmen kerja sama ekonomi yang berkesinambungan dan saling menguntungkan,” ujarnya.



Pertemuan ke-3 Komite Bersama Review IP-PTA itu menjadi pertemuan review terakhir sebelum kedua negara melangkah ke perundingan perluasan cakupan IP-PTA. Pertemuan Komite Bersama berikutnya akan dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan pertama JNC pada Februari 2018 di Islamabad, Pakistan.

