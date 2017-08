\INSPIRASI BISNIS: Nikmati Keuntungan dari Usaha Restoran Steak!\

JAKARTA - Kebutuhan manusia tidak pernah tercukupi. Termasuk dalam memenuhi bermacam rasa makanan.

Makanan merupakan hal yang terpenting bagi manusia banyak jajanan kuliner yang ditawarkan oleh pedagang kecil maupun pengusaha-pengusaha besar. Makanan ini mungkin banyak dicari orang, ya, steak.

Anda juga pasti sudah pernah melihat di pinggir jalan bahkan pernah juga mencobanya dan menjadi penggemar steak.

A. Peluang Bisnis

Bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan terpenting bagi manusia. Selama manusia masih ada, bisnis ini akan terus berkembang dan maju.

Perkembangan bisnis makanan dan minuman mempunyai margin (laba) yang tinggi dan ini merupakan sebuah kesempatan bagi anda untuk menggeluti bisnis di bidang ini. Selain itu, setiap orang yang terjun di bisnis ini harus selalu menjaga efisiensi biaya tersebut terkait dengan harga barang bakunya selalu mengalami perubahan.

Oleh karena itu, bagi anda yang akan menggeluti bisnis ini harus pintar-pintar menekan biaya operasional.

C. Memulai Bisnis

1. Persiapkan modal.

2. Pengetahuan dan keterampilan dalam membuat steak. Miliki rahasia resep sendiri, agar steak anda memiliki rasa spesial dibanding dengan pesaing anda.

3. Pilihlah tempat-tempat yang ramai dan mudah dikunjungi orang.

4. Persiapkan perlengkapan promosi.

C. Hambatan Bisnis

Beberapa hambatan yang mungkin akan anda temui ketika memulai bisnis ini yaitu sebagai berikut.

1. Ada pesaing yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

2. Pelayanan yang tidak memuaskan akan menyebabkan pelanggan meninggalkan kita.

3. Butuh proses yang lama untuk menemukan resep rahasia.

D. Strategi Bisnis

Bila anda menjalankan bisnis ini, jangan khawatir terhadap hambatan-hambatan tersebut di atas karena ada beberapa strategi bisnis yang bisa anda jalankan.

1. Teruslah melakukan variasi menu tambahan atau menu pelengkap untuk steak anda, misalnya bisa memakai hiasan jamur kering, wortel, dan sebagainya.

2. Sesuaikan harga jual steak anda dengan pasaran yang ada, jangan mematok harga terlalu tinggi. Lebih Baik harga lebih murah danperputaran uangnya lebih cepat dibanding dengan harga mahal tetapi perputaran uangnya sedikit. Maksudnya adalah dengan harga yang murah, kemungkinan besar anda akan mendapatkan konsumen lebih banyak. Dengan demikian, target pasar anda bisa lebih luas dibandingkan dengan pesaing anda.

3. Jaga kebersihan tempat usaha anda.

4. Berikan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan anda.

5. Design tempat usaha anda dengan suasana kekinian yang nyaman.

E. Analisis Bisnis

MODAL AWAL Peralatan Alat Pemagang (2 buah) Rp3.000.000 Meja (6 buah) Rp6.000.000 Kursi (24 buah) Rp12.000.000 Meja dan kursi cashier Rp1.000.000 Jumlah Rp24.000.000

Peralatan mengalami penyusutan selama empat tahun dan memiliki nilai residu sebesar Rp1.500 dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Biaya penyusutan per tahun = Rp24.000.000-Rp1.500):4 = Rp5.999.625 per tahun atau per tahun.

Perkiraan Laba per bulan Asumsi dalam sehari Rp500.000, dikali 30 hari Rp15.000.000 Biaya-Biaya Penyusutan peralatan Rp500.000 Biaya bahan baku Rp5.000.000 Sewa tempat Rp1.000.000 Listrik Rp800.000 Gaji 4 karyawan Rp3.200.000 Lain-lain Rp300.000 Jumlah Rp11.300.000 Laba bersih Rp3.700.000

Perkiraan modal kembali: Rp24.000.000/Rp3.700.000 = 6,5 bulan.