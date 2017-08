\11 Jam Geledah Kantor First Travel, Petugas Kesulitan Cari Data\

DEPOK – Polisi terus mengusut dugaan kasus penipuan perjalanan ibadah umrah yang dilakukan bos PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan. Setelah menangkap keduanya, tim penyidik Bareskrim Polri menggeledah Kantor First Travel di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Penggeledahan memakan waktu hingga berjam-jam. Dengan disaksikan beberapa karyawan First Travel, petugas memeriksa kantor sejak pagi hingga malam. Ketika penggeledahan tidak ada satu orang yang diperbolehkan masuk selain petugas dan karyawan. Bahkan, gerbang kantor itu pun ditutup rapat.

Setelah sekira 11 jam melakukan penggeledahan, akhirnya petugas pun keluar dari kantor itu dengan membawa berkas dan dokumen serta tiga mobil mewah. Salah satunya mobil yang dibawa adalah Toyota Alphard warna putih dengan nomor polisi F 777 NA.

“Kita masih mencari data-data yang ada di sini. Cukup banyak dokumen yang diambil, seperti paspor dan money fast,” kata Kasubdit V Jattanwil Bareskrim Polri Kombes Pol Dwi Irianto.

Setelah ini pihaknya akan menginventarisasi data. Dia mengaku kesulitan dan kewalahan mengumpulkan barang bukti karena jumlahnya yang banyak tersebut. Seperti diketahui, calon jamaah umrah yang belum berhasil diberangkatkan diperkirakan mencapai 35.000 orang.

“Saking banyaknya jumlah data itu kita kesulitan, maka minta bantuan staf First Travel,” ujar dia. Pada Minggu 13 Agustus 2017, korban First Travel tak henti berdatangan ke kantor di Jalan Radar Auri itu.

Sebagian mereka mengaku tengah mempersiapkan pengacara untuk melaporkan Andika dan Anniesa secara perdata. Mereka menunjuk Aldwin Rahardian sebagai pengacara. Aldwin sebelumnya menjadi pengacara tersangka tindak pelanggaran UU ITE yang menjerat Buni Yani. Sebagian jamaah lain selama ini sudah memercayakan penyelesaian kasus ini lewat Aldwin.

“Rencananya Senin pagi kami akan ke kantornya Pak Aldwin di Jati Padang, Jakarta Selatan,” kata Zacky Farhan, salah satu jamaah. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data-data jamaah First Travel yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci.

Dia mengungkapkan, korban First Travel yang bergabung untuk melaporkan saat ini sekira 1.000 jamaah. “Tuntutan kami intinya meminta penjelasan termasuk menuntut pengembalian dokumen yang hingga sekarang belum diberikan,” ujarnya.

Di tengah kebuntuan ini, menurut dia, perlu dibuatnya crisis center agar ada jawaban terkait proses pengembalian refund dan data-data lain yang segera bisa terjawab. “Termasuk janji mereka yang katanya Desember tahun ini ada yang diberangkatkan. Kami minta kepastian hitam di atas putih. Jangan ditunda-tunda lagi,” katanya.

Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya menemukan ada empat travel diduga merupakan praktik penipuan seperti First Travel. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag Mastuki memaparkan, dari empat biro travel tersebut sudah ada simpulan bahwa dua biro travel bakal dicabut izinnya.

Hanya Mastuki belum mau mengungkap identitas dan nama biro travel tersebut. Untuk travel-travel yang sudah berjalan dan beroperasi Kemenag akan melakukan pengetatan. Terutama untuk laporan dan akreditasi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menilai, Kemenag tergolong lamban mengatasi dugaan penipuan yang berkedok biro perjalanan umrah seperti First Travel. Pasalnya, sudah banyak calon jamaah yang menjadi korban dari perbuatan biro travel itu.