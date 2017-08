\Tensi Politik Amerika-Korut Mereda Bikin Dolar AS Menguat\

NEW YORK - Kurs dolar AS diperdagangkan menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (Selasa pagi WIB), karena ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara mulai berkurang.

Para analis mengatakan tidak adanya perang kata-kata lebih lanjut oleh Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un akhir pekan lalu, membantu memindahkan para investor keluar dari mata uang safe haven seperti yen Jepang dan franc Swiss kembali ke dolar AS.

Greenback juga didorong oleh kenaikan di pasar saham. Indeks acuan S&P 500 naik 1,05%, bangkit kembali dari kerugian cukup besar yang terjadi pada pekan lalu.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,42% menjadi 93,462 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi 1,1778 per USD dari 1,1828 per USD, dan pound Inggris turun menjadi 1,2964 per USD dari 1,3022 per USD.

Dolar AS dibeli pada 108,22 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,97 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga menguat menjadi 0,9723 franc Swiss dari 0,9612 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2720 dolar Kanada dari 1.2679 dolar Kanada.