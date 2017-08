\Luar Biasa! MNC Kapital Borong 4 Penghargaan Perusahaan Terbaik di Asia\

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) sebagai salah satu perusahaan induk jasa keuangan terintegrasi di Indonesia, berhasil meraih empat penghargaan dari FinanceAsia untuk wilayah Indonesia.

Empat penghargaan yang disabet MNC Kapital Indonesia di antaranya Peringkat Pertama Best Mid-Cap, Peringkat Kelima Best at Investor Relations, Peringkat Ketujuh Best at Corporate Social Responsibility, dan Peringkat Kedelapan Best Managed Companies.

FinanceAsia merupakan sebuah penerbit di bidang keuangan dan pasar modal di Asia yang berbasis di Hong Kong. FinanceAsia mengungkapkan hasil jajak pendapat tahunan Best Managed Company survei di Asia berdasarkan respons dan pandangan yang telah dikumpulkan oleh lebih dari 180 manajer portofolio, investor, dan analis dari seluruh dunia untuk perusahaan publik di Asia. FinanceAsia telah merilis hasilnya atas survei tersebut dan salah satunya adalah survei untuk Indonesia.

Direktur Utama Perseroan Andrew Haswin mengatakan atas nama manajemen MNC Kapital, berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam survei tersebut. Penghargaan digelar di Hotel Mulia Senayan Jakarta hari ini.

"Tentunya penghargaan ini merupakan suatu apresiasi dan motivasi bagi PT MNC Kapital Indonesia Tbk. yang telah menunjukkan perkembangan usaha terbaik sehingga diakui hingga tingkat Asia,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (15/8/2017).

Dia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada para investor dan seluruh nasabah di unit bisnis perseroan. Sebab, pencapaian tersebut tidak lepas dari kepercayaan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan MNC Kapital.

Sebagai informasi, emiten berkode saham BCAP tersebut mengantongi pendapatan konsolidasi senilai Rp1,19 triliun sepanjang semester I-2017, meningkat 10,3% dari Rp1,03 triliun.

Kontributor terbesar diperoleh BCAP dari pendapatan MNC Bank sekitar 48% dari total pendapatan konsolidasi atau setara Rp579 miliar, diikuti dengan 26% dari MNC Finance, 8% dari MNC Life, 6% dari MNC Insurance, 5% dari MNC Sekuritas, 4% dari MNC Leasing, dan 1% dari MNC Asset Management.

Sementara BCAP sebagai perusahaan holding memberikan kontribusi sebesar 1% terhadap pendapatan konsolidasi. Atas pencapaian tersebut, Andrew menjelaskan, perseroan bertekad untuk memanfaatkan sumber daya investasi yang ada secara optimal, meningkatkan kepercayaan publik maupun investor, terus-menerus mengidentifikasi potensi bisnis serta mengambil langkah-langkah strategis untuk terus meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha perseroan.

“Perseroan kembali mewujudkan komitmennya untuk secara berkelanjutan terus meningkatkan sinergi antar unit bisnis yang dinaunginya melalui Peresmian Integrated Financial Services ke-2 di Pekanbaru, Riau setelah sebelumnya diresmikan di Surabaya, Jawa Timur,” katanya.

Dia menambahkan, perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat struktur permodalan untuk menunjang pertumbuhan bisnis dari entitas anak dan mendukung akuisisi perusahaan di industri jasa keuangan yang prospektif dalam rangka menjadi ‘The Most Integrated Financial Services in Indonesia’.

Pada semester II-2017, sambungnya, BCAP akan menyetorkan tambahan modal bagi entitas anak MNC Bank, MNC Leasing dan MNC Life di semester II-2017, untuk melanjutkan pengembangan digitalisasi di unit-unit bisnis.